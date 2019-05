La tercera película en recaudación global en lo que va de 2019 no es de Marvel como las dos primeras (Endgame y Capitana Marvel). No se produjo en Hollywood. No es estadounidense. Es china, se llama La Tierra errante y está basada en el best seller de Liu Cixin del mismo nombre. La historia es épica: defender el planeta al tiempo que se busca un nuevo hogar ante un desastre inminente. Pero como en toda buena aventura, se trata de mucho más que eso: se trata de lazos familiares, amistad, coraje y el sentido propio de enfrentarse con lo desconocido. El despliegue de acción y efectos especiales es tan bueno -a veces mejor- que el del gran blockbuster de Hollywood.

Título original: The Wandering Earth, China, 2019. Dirección: Frant Gwo. Intérpretes: Jing Wu, Chuxiao Qu, Jinmai Zhao, Li Guanjie. Disponible en: Netflix.