Hemos hablado de muchos de los cineastas de la Nouvelle Vague en esta página dedicada al cine, en general a realizadores. Pero hay un contemporáneo a Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol y los otros que en realidad era y no era parte de ese movimiento. De hecho, con sus armas, quizá fuera el que cerró esa etapa (más allá de que Phillippe Garrel siga con sus modos, por cierto). El señor del que hablamos se llamó Jean Eustache y tiene una obra breve pero densa y perfecta.

Eustache vivió solo 42 años, y se suicidó después de un accidente de auto que lo dejó parcialmente inválido. Solo realizó dos largometrajes, pero hizo muchos cortos y mediometrajes, trabajo para televisión e incluso fue montajista de algunos de sus amigos (por ejemplo del crítico y cineasta Luc Moullet en su satírico -y extraño- western Una aventura de Billy the Kid). Su vida era el cine, nomás, pero vio que cierta mirada moderna había terminado definitivamente después de Mayo del 68, después de que Godard creara el grupo Dziga Vertov. Lo más interesante de la obra de Jean Eustache consiste en su revisión permanente tanto del mundo como de las películas (sus propias películas, seamos precisos).

Como corresponde, su estilo es realista. Es decir, no solo no van a encontrar elementos fantásticos o sobrenaturales sino que además sucede todo en ambientes reales. En realidad, en locaciones, es decir no en estudios que reproducen departamentos o calles sino en los propios departamentos o calles. Esto sí es una tradición del cine moderno, posterior al Neorrealismo italiano y sistematizada por la Nouvelle Vague. Pero la Nouvelle Vague jugaba también con despojos culturales, eran películas que hablaban del cine casi de manera específica además de contar sus historias. No es el caso de Eustache.

Hay una especie de ironía que cruza muchas de sus realizaciones. Eustache termina mostrando cómo una historia “se da vuelta”. O incluso filma una misma trama de dos maneras diferentes (Un sale histoire, La rossière de Pessac) para que percibamos las diferencias entre ficción y realidad o respecto del paso del tiempo. Eustache siempre se pregunta cosas y suma al espectador a la pregunta sin dar -como su colega Godard, por ejemplo, especialista en eso- respuestas categóricas o únicas.

Por otro lado, es un realizador que no cree que alguna parte de la vida esté saturada de maldad o de bondad. En sus únicos dos largometrajes (la obra maestra La mamá y la puta, el drama adolescente Mes petites amoureuses) desmiente las oscuridades del sexo o los aburguesamientos de la pareja (tópicos muy repetidos en los cineastas “comprometidos” de su generación) y en el segundo, que la infancia o la adolescencia sean lugares encantados de puro descubrimiento (algo que podía suscribir Truffaut). Eustache suele recordarle a sus congéneres que la vida es más complicada y variada que un programa ideológico.

Dos noticias: por un lado, sus películas no están en video -con excepción de La mamá..., que se estrenó hace unos pocos años en Buenos Aires pero es inconseguible-. Pero se compensa porque la mayoría de sus cortos, con subtítulos, están en YouTube. “Cortos” es un decir: varios duran más de 50 minutos, son perfectamente largometrajes. También se encuentra el material que hizo para TV (especialmente sus programas sobre Murnau y Renoir, realizados en 1969). Va una selección.

1) La mamá y la puta. Protagonizada por el gigante Jean-Pierre Léaud, es la historia de un joven sin trabajo, una ex amante, una mujer con la que se casa y una amante con la que, finalmente, establece se establece una relación triangular. Hay sexo pero es mucho menos importante que las conversaciones y los dardos (la chica que solo gusta del cine de denuncia, los vericuetos de la “revolución sexual” de los sesenta, los recuerdos de Mayo del 68) totalmente desacralizadores. Eustache muestra una relación humana complicada con una empatía absoluta y hasta ternura.

2) Le Père NoÙl a les yeux bleus. Esta es la historia de un joven que consigue un trabajo de Papá Noel para comprarse un traje, y todos los dardos sobre explotación y consumo están morigerados (como en la vida misma) por la ironía y el humor de la situación. Hay algo de absurdo en todo que permite configurar un espacio totalmente realista.

3) La rossière de Pessac. Hay dos versiones. La primera es de 1968, la segunda, de 1979. Eustache filma una fiesta popular, la elección de una reina en Pessac, su pueblo natal, sin intervenir y repitiendo, con una década de diferencia, los ángulos de la cámara. El cambio del mundo es asombroso: cada película vale por sí misma pero el conjunto es algo totalmente distinto.

4) Une sale histoire. Primero, vemos a Michael Lonsdale (un gran actor) interpretar a un personaje que narra cómo se volvió voyeur. Es un corto en colores y 35 mm. Después vemos que esa “confesión” sucedió en la realidad y Eustache fue testigo, la filmó en 16mm y blanco y negro con poco corte de montaje. El resultado es una reflexión sarcástica sobre el poder del cine.

5) Mes petites amoureuses. El paso de la infancia a la adolescencia por parte de un chico a quien razones económicas le impiden hacer el secundario, pasa un año aprendiendo un oficio y de las chicas. La obra no solo tiene varios dardos contra la institución familiar (en ese sentido es la continuación de La mamá y la puta), sino que llega donde Truffaut no en el tratamiento de la adolescencia. Una anti 400 golpes, para decirlo de modo preciso.