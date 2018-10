"Al terminar de escribir, el título apareció solo. A veces pasa eso: al finalizar un relato, hay un instante de gracia en el que parece que todo se ordena en una frase que, a la vez, abre y completa el sentido. Me pasó con ese relato y con varios otros de este libro", así explica Betina González a BAE Negocios cómo uno de sus cuentos, El amor es una catástrofe natural terminó por darle título a todo el volumen. Y explica que la idea de las catástrofes -caídas íntimas, cotidianas, sociales o naturales, como tormentas o sequías, está en la mayoría de los relatos.

—¿Los cuentos son ficción o tienen algún anclaje en historias reales?

—Son pura ficción aunque hay dos o tres que están basados, muy lejanamente, en noticias que salieron en la prensa mundial. Por ejemplo, el del niño al que sus padres abandonan en el bosque o el de la mujer que contaba cómo se salvó del Holocausto al ser adoptada por una loba.

—¿El amor es una catástrofe natural?

—Creo que el cuento que lleva a ese título contesta esa pregunta.

—¿Cuál de las voces de los relatos fue más complicada para narrar?

—No me cuesta crear voces. Quiero decir, no empiezo a escribir hasta que no oigo la voz, su ritmo, su tono. Aparece naturalmente para mí. En este libro el mayor desafío no fue crear distintas voces sino permitirme experimentar con todas las posibilidades del género cuento. Por ejemplo, el formato del cuento más largo, separado en secciones: lograr que sea profundo y a la vez que igual se cierre y se justifique como cuento. La verdadera experiencia de la pampa, La preciosa salvaje y El hombre en la calle de atrás, por ejemplo, son ejercicios en esa posibilidad estética, verdaderos "tour de force". Flannery OConnor decía que un cuento siempre revela "el misterio de la personalidad". Creo que ese tipo de cuento un poco más largo, en secciones, es ideal para explorar ese misterio.

—¿Qué te gustaría que el lector encuentre el libro?

—No sé. No suelo pensar en los lectores porque la verdadera proeza es escribir (¡y publicar!). Dominar esa materia maravillosa que es el lenguaje es el gran desafío. Hay un sentimiento de vértigo, de felicidad que a mí me ocurre al nivel de la frase, justo en el momento del salto al vacío que es la invención. Que ese sentimiento se replique en el lector cierra el círculo. Nabokov decía que leemos con la columna vertebral. Creo que ahí es donde se siente ese salto. Eso es la ficción. Y creo que no es el mismo sentimiento que produce una crónica, por más bien escrita que esté.

—¿Qué te permite como escritora el cuento a diferencia de la novela?

—El cuento es como una caja secreta, perfecta, que por su intensidad y por su brevedad ilumina un aspecto de la experiencia humana. Se parece a un teorema o una proposición: en su limpia resolución final parece exigir algo del orden de la magia. A la vez, como dije antes, es un laboratorio de la experiencia en el sentido de explorar relaciones entre personajes, como si lo hicieras con una lupa. La novela, en cambio, crea un mundo, un cosmos, si querés. Es una apuesta diferente. Se puede permitir ser excesiva. Cualquier cosa entra en una novela, podés experimentar con todo tipo de voces en polifonía y con todo tipo de discursos.

—¿Cuánto tiempo te llevó este libro?

—Algunos de los cuentos fueron escritos entre 2012 y 2014. El resto del libro lo escribí el año pasado. Así que serían casi seis años de trabajo. Es difícil calcular el tiempo de un libro de relatos porque abarca distintos períodos de producción y aprendizaje.

—¿Tenes una rutina para escribir?

—Sí, escribo todos los días, por la mañana, alrededor de cuatro horas.

Título: El amor es una catástrofe natural

Autora: Betina González

Precio: $389

Editorial: Tusquets

Páginas: 216