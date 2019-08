Son doce adivinanzas en forma de poemas escritas por Jorge Luján e ilustradas por Pablo Bernasconi. El poeta vive en México; el ilustrador, en Bariloche. Pero eso no fue impedimento para que realicen a cuatro manos Adiviname.

Ove (nombre que hasta el final no aparece) llega a su casa dispuesta a dormir pero no puede. No quiere contar ovejas para conciliar el sueño, por lo que se pone a descubrir las respuestas, que giran todas en torno a los rituales y objetos que merodean al evasivo sueño.

"Este libro empezó cuando nos conocimos en la feria de Bolonia en el stand de Argentina hace un año y tres meses. Fue muy veloz. Fue un encuentro y el deseo de hacer algo juntos", dice Luján a BAE Negocios en Buenos Aires a donde los dos llegaron a presentar el libro. "Conocíamos el trabajo de cada uno pero no personalmente. Comprobamos la afinidad más allá de las lecturas del otro que ya teníamos", explica Bernasconi y Luján agrega: "Si habían intimado nuestros libros, sin nuestro permiso, porque seguramente han estado juntos. Conocía sus imágenes. Tenía el deseo de hacer algo juntos y luego buscar algo que lo sintiera afin Pablo".

El libro compila adivinanzas ilustradas por Pablo Bernasconi

Después de aquel primer encuentro sólo se vieron una vez más en México. "Todo fue por mail, charlar, mucha correspondencia. Pero estamos acostumbrados a trabajar así. Desde hace muchos años trabajamos a distancia. El único impedimento de trabajo es no encontrar afinidad", explica el ilustrador.

—¿Ya tenía las adivinanzas?

—Luján: una parte la tenía pero me pasa que hasta el último día sigo trabajando. La contratapa la hice a último momento, dos días antes de que entrara a imprenta. Me parecía que faltaba algo que termina de abrazar a los niños. La adivinanza doce la había dejado pendiente Sentía que eso tenía que ser cuando terminaramos el libro. Cambio de rumbo varias veces. No quería perder la poesía pero que tampoco dejen de ser adivinanzas. Los adultos vamos rápido por las cosas, con la poesía no puede ser rápido. Con el dibujo Pablo no repite lo que dice el texto, si no que lo complementa.

—¿Por qué la ovejita?

—Luján: Buscamos algo que unificara todo. Algo que lleve el tiempo. La poesía nunca la nombra, recién al final está el nombre: Ove. Pablo probó de hacer niños. Hubo una audiencia de personajes y ganó la oveja. Hay otro personaje que la acompaña, que es el peluche de ella y apareció un leoncito, que ni esta el nombre pero debería llamarse Leo. Lejos de ser una libro de adivinanza tradicionales es un libro que las hermana con la poesía y las ilustraciones.

—¿Cómo fue ilustrar adivinanzas?

—Bernasconi: Fue super díficil no develar la adivinanza. El enigma que guardan los poemas también está en las ilustraciones, donde no tenía que estar la respuesta. Tomás ciertas decisiones como no develar las adivinanza, sugerir desde un lugar donde haya un enigma, no desactivarlo.

—Luján: En los poemas hay imágenes mentales, Pablo le dio una imagen sensorial que contiene el enigma.

—¿La oveja tiene que ver con que se dice que se las cuenta para dormir?

—Luján: cuando la pensamos quisimos hacer una oveja interesante. Las guardas tienen una especie de narrativa, se la ve en mil posibilidades de no saltar la valla,y la final le hace burla

—Bernasconi: Una es no te voy a saltar y me quedo sin dormir, y otra es te salté y estoy del otro lado, pero una sola vez.

—¿Puede leerse como poesía?

—Fue una búsqueda que no fuese tan implícito que se tiene que adivinar algo, fue adrede. Si puede ser leída como poesía. También se puede seguir entrando desde ella cuando ya se saben las respuestas a los enigmas. El misterio está en la base de nuestra existencia . El niño puede quedar fascinado y no tener que resolver.

—Bernasconi: Los chicos tiene una mirada diferente, es microcoscopica.

—Luján: y muy análitica. Una vez que entran al anochecer hasta el momento de los sueños donde va a empezar la verdadera aventura. Los niñitos puedan vivir en aquel universo al final del día (en vez de mirar la tele) soñar con los personajes, reformular las adivinanzas

—Bernasconi: Es un libro que esta bueno que este muy acompañado por la familia. Es un lindo libro para compartir experiencias entre personas queridas.

—¿Van a hacer otro libro juntos?

—A lo mejor se nos ocurre algo, no lo hemos hablado (se miran y se ríen cómplices).