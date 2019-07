Poltergeist es una película extrañísima. Al mismo tiempo, se trata de una broma cruel de terror con tintes de denuncia a cargo de Tobe Hooper, el de La masacre de Texas; y de una película de aventuras fantásticas y familiares de Steven Spielberg. Hay mucho rumor alrededor del rodaje: que la hizo Spielberg pero no la podía firmar por contrato (estaba terminando E.T. para otro estudio), que Hooper se peleaba por mantener su visión, etcétera. Los dos siempre hablaron maravillas del otro; Spielberg quedó como guionista y productor y Hooper, como director. Como sea, e incluso si el caos del rodaje es cierto, no se nota. Poltergeist es una de las más grandes fábulas fantásticas de los años ochenta, el equilibrio entre la aventura infantil y el horror adulto no ha sido igualado nunca (o casi: El Conjuro 2 es una notable excepción, también), y para el que quiere bellezas de los 80, JoBeth Williams nunca estuvo más linda. En Amazon Prime Video.