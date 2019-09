Los admiradores de la serie Twin Peaks saben que una de las mejores películas de David Lynch es su "precuela" de la tira, Twin Peaks-Fuego camina conmigo, que cuenta qué sucede con Laura Palmer antes -y durante- el crimen que desata toda la historia. Pero no se trata solamente de un melodrama o de una película de suspenso, sino realmente de una película de misterio: tenemos que entrar en ella, dejarnos llevar por ese ambiente onírico y surrealista que se va apropiando de la puesta en escena, ceder a los horrores y los sarcasmos que, con sorpresa, el director coloca ante nuestros ojos, y entrar a un universo totalmente diferente del de la experiencia cotidiana. Es decir, Lynch nos abre las puertas a un cine de una pureza absoluta, a un documental de lo que sucede en una mente que no para de crear cosas y lo hace con placer y por placer. No se estrenó en cines en la Argentina por pura miopía. Disponible en Qubit.TV.