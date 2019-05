El primer largometraje de Luis Buñuel fue, también, el primer gran largo surrealista. Y, de paso, un escándalo mayúsculo que persiguió por décadas a su autor. La película se llama La edad de oro y fue estrenada en París en 1930. Trata de muchas cosas, aunque el hilo narrativo más directo es una historia de amor no poco fetichista constantemente interrumpida por las instituciones. Claro que Buñuel era, sobre todo, un humorista, y uno cruel que no tenía el menor empacho en pegarle a quien fuere. Hubo quema de cines, pedido de censura, gente presa, etcétera. Buñuel terminó -después de filmar el documental Las Hurdes- trabajando primero en los Estados Unidos y luego en México, y no filmó más hasta mediados de los cuarenta. Pero La edad... sigue siendo, incluso hoy, la película más subversiva y políticamente incorrecta de la historia. Y, además, de las más divertidas. Está en Qubit.TV.