En la Casa Rosada parecen haber anotado con trazo más grueso la caída de imagen en las encuestas que afectó al Gobierno y al presidente Mauricio Macri que el resquebrajamiento económico que se cristalizó en los últimos diez días. Las cifras de las consultoras que llegaron hasta los más encumbrados escritorios macristas dan cuenta de una caída de alrededor de 10 puntos, que complica la levantada que pensaban observar en la previa del segundo semestre. La disparada económica no ayudó, y mostró al Presidente en un segundo plano mientras el "equipo" intentaba contener con medidas -más que con discursos- la corrida. Está claro que el Pro no tiene muchos funcionarios visibles para llevar tranquilidad con la palabra y recurrió a su aliada Elisa Carrió para reforzar la posición oficial de que todo estaba bajo control. La sociedad consultada por encuestas no parece estar convencida de eso, y comienza a sentir el impacto de los desatinos económicos.

Pero, ¿quién aprovecha los tropiezos de Cambiemos en el manejo de la política económica? El peronismo en sus múltiples variantes está ensayando una convergencia parlamentaria con el cuidado necesario para que ninguna figura se destaque y haga estallar en forma anticipada la puja por liderar el espacio opositor. Lo que aparece como una fortaleza a mediano plazo es una debilidad en el corto. Ningún dirigente de la oposición capitaliza la caída de la imagen del Gobierno. Con agudeza, el especialista en comunicación gubernamental Mario Riodra señaló ayer en un tuit: "Así como la década ganada no admitía fisuras críticas y era de una superioridad incuestionable, Haciendo lo que hay que hacer no le va en zaga. Un designio no racional. Iluminismo en ambos". A pesar de los apremios que están empezando a malhumorar a la clase media urbana, la idea de que el gobierno de Macri está haciendo lo que se debe aún a costa del dolor de bolsillo todavía tiene muchos adeptos que patalean pero no están girando la cabeza en busca de opciones. O en todo caso, todavía la siguen girando hacia atrás.

A diferencia de los capitales especulativos que rápidamente viran en busca de mercados de calidad, la demanda de mejor gestión institucional aún parece estar en reposo. Sólo así se entiende que los dirigentes que integran la Mesa Nacional de Cambiemos, la alianza de gobierno, definan candidaturas de consenso en los distritos donde no utilizará las PASO tomando la Casa Rosada como sede. Simbólico: el lugar de la gestión pública nacional al servicio del toma y daca partidario.