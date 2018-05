En los últimos 15 días, por factores internos y externos, comenzó un proceso de reversión de los capitales que financiaban los déficits primario y externo, generando presión sobre el mercado cambiario. El Banco Central intervino de diferentes maneras para calmar al mercado (tanto vendiendo reservas como subiendo la tasa de interés de sus instrumentos) pero la presión continuaba. Dado este contexto, el equipo económico, junto al presidente de la Nación, resolvió acudir al FMI para acordar un préstamo sobre el cuál aún hay muchas cosas por definir, y solo se conocen hipótesis.

El objetivo de esta gestión es contar con un respaldo importante para mostrar al mercado y generar la confi anza de que una continuación de las turbulencias externas podrá ser sobrellevada sin mayores sobresaltos. Por sobresaltos entiéndase un contagio desde la volatilidad cambiaria y fi nanciera hacia la economía real que provoque una recesión, hasta un giro forzado en los ajustes que el gobierno pretende ejecutar de manera gradual en los próximos años debiendo ejecutarlos a modo de shock, lo que también golpearía a la actividad económica.

Pero al mismo tiempo, y en base a los informes elaborados por el FMI en 2016 y 2017 sobre la política económica argentina, deberá avanzarse en el rumbo marcado por el gobierno, pero con algunos retoques. Particularmente en la revisión del año 2017, el organismo internacional hizo hincapié en lo que definió como una mejora del “mix de políticas” aclarando que no se necesitaría un endurecimiento de todas las políticas sino una coordinación mayor. Esto implicaría, según el FMI, una política fiscal que acelere algo la convergencia hacia el equilibrio fiscal (es decir, un endurecimiento) combinado con una política monetaria menos dura, en particular medida con respecto a la tasa de interés. En esta visión, al ofrecer tasas de interés altas para intentar reducir de manera rápida la inflación, la política del BCRA generó una entrada de capitales desde el exterior (que se sumó a los dólares conseguidos por Finanzas) que apreció el peso, fortaleciéndolo a niveles no sostenibles con el equilibrio externo. Es decir, si bien el FMI comparte la visión sobre la causalidad entre déficit fiscal y externo, en la transición, una política monetaria muy dura estaría atrasando el dólar y desequilibrando aún más las cuentas externas. Con estas observaciones hechas hace pocos meses, podemos comenzar a hipotetizar sobre cuáles son los posibles cambios sugeridos por el FMI a la política económica.