El factor decisivo para crear y no perder más empleo es cambiar de plan económico. El monetarismo es destructor neto de trabajo, y se fundamenta en un discurso cuyo eje es la lucha contra la inflación, y en función de ello, busca deprimir la demanda agregada. Lo hace enfriando la economía, bajando el consumo popular y la tasa de actividad y esto significa menos producción y menos trabajo. A tal punto llega este fundamentalismo de mercado que han sostenido doctrinas como las NAIRU, una sigla en inglés, que traducida al castellano significa: Tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Es decir que dentro de las políticas neoliberales el problema no es el desempleo sino la inflación. Ello del mismo modo que ahora aplican los regímenes de metas de inflación (RMI) por el cual controlan la inflación con la tasa de interés, destruyendo el aparato productivo y estimulando la timba financiera. De este modo, con este plan, no hay chance. Y el problema no es la legislación laboral y la falta de flexibilidad como nos quieren hacer creer, sino la economía. De más esta decir que el Gobierno tampoco combate la inflación, todo lo contario, la estimula.

*Abogado laboralista