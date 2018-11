El respeto es un sentimiento positivo, equivalente a tener aprecio y reconocimiento por alguien o algo. La palabra, traducida del latín, habla de "atención", "consideración", "mirar de nuevo". Es una actitud necesaria que favorece las relaciones interpersonales adecuadas y satisfactorias. Respetar es darnos cuenta de que cada persona tiene derecho a elegir ser quien realmente es, en su forma de pensar, de opinar, de sentir, de actuar. Es la mayor muestra empática de que aceptamos a la otra persona en su individualidad, sin tener que compartir sus decisiones, opiniones o comportamientos. El escritor Risch decía: "El respeto es una calle de dos vías; si lo quieres recibir, lo tienes que dar."

Vivir con respeto es la esencia de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. Es garantía de transparencia para convivir sin conflictos. Crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la aceptación de las limitaciones y el reconocimiento de las virtudes de los demás, antes que nada por su valor como personas. Evita las ofensas y las ironías; no deja que la violencia se convierta en instrumento para imponer criterios. Este valor permite que la sociedad viva en paz.

El respeto exige un trato amable y cortés, signo de cariño hacia los demás. Es sinónimo de bondad, de amabilidad y de amor. Es una pena que se nos olvide fácilmente la importancia de tratar con delicadeza, de acariciar emocionalmente a los demás en lo cotidiano, de tocar con noble respeto el alma de los otros.

De todos modos, tener en consideración a los demás, empieza por nosotros mismos. No siempre ponemos en práctica el valor del auto respeto. Comienza reconociéndose como un ser único e irrepetible, algo necesario para desarrollar nuestro potencial en la construcción de relaciones sanas. Aceptarnos como somos quiere decir reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, entendiendo que son parte de nosotros y nos ayudan a crecer.

Merece la pena proteger la autoestima y no dejar que otros nos falten el respeto. Se trata una vez más de cuidado con uno mismo y amor propio. Es un reto. Lamentablemente hemos llegado a normalizar la falta de respeto como algo que forma parte, sobre todo, de las relaciones de poder. Sin embargo, si alguien falta al respeto, habrá que poner límites y defenderse de los ataques. Nadie está aquí para soportar agresiones. Es verdad que no podemos controlar el comportamiento de todas las personas, pero sí podemos aprender a establecer límites y que nadie los traspase. Si no ponemos límites estamos permitiendo al otro que nos dañe.

"Atreverse a establecer límites se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros" afirmaba Brené Brown. Una de las ventajas de marcar el propio territorio es que, al hacerlo, estamos también reconociendo los derechos de los demás, nuestros límites en relación a los otros. Es cierto que el mundo vive actualmente una situación muy difícil; hay una escasa tolerancia frente a nuestras diferencias.

Y la verdadera riqueza de una sociedad está en la diversidad de culturas y de personalidades. El universo de lo opinable es muy grande. Los distintos modos de ver las cosas son enriquecedores, y una ocasión estupenda para ejercitar la actitud de respeto. Opinar sin herir es, pues, una asignatura pendiente en la búsqueda de la verdad y el bien.

Habrá que vivir bajo lo que muchos denominan la regla de oro: trata a los demás como quieras ser tratado. No puedes exigir ser escuchado, si no eres capaz de escuchar. No puedes demandar un trato justo si no estás dispuesto a darlo. La mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que le damos.

"Hace mucho tiempo Lin, una joven china, se casó y fue a vivir con el marido y la suegra. A los pocos días, se dio cuenta que no se entendía con ella. Sus personalidades eran muy diferentes. Cada vez discutían más, faltándose el respeto. Cansada, tomó la decisión de visitar a un amigo de su padre. Después de oírla, él tomó un paquete de hierbas y le dijo: "No deberás usarlas de una sola vez para liberarte de tu suegra, porque ello causaría sospechas. Deberás envenenarla lentamente. Cada dos días pondrás un poco de estas hierbas en su comida. Ahora, para tener certeza de que cuando ella muera nadie sospechará de ti, deberás tener mucho cuidado y actuar de manera muy amable. No discutas, respétala, ayúdala a resolver sus problemas. Sigue todas mis instrucciones". Lin quedó muy contenta y volvió muy apurada para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Cada dos días, servía algunas hierbas a su suegra. Recordaba lo que le habían recomendado sobre evitar sospechas, y así controló su temperamento, respetaba a la suegra y la trataba como si fuese su propia madre. Después de seis meses, la casa entera estaba completamente cambiada. Lin había controlado su temperamento y casi nunca discutía. Su suegra ahora parecía mucho más amable y ambas pasaron a tratarse como madre e hija. Un día Lin fue nuevamente a pedir ayuda: "Por favor ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la amo como si fuese mi madre. No quiero que ella muera por causa del veneno que le di". El hombre sonrió y señaló con la cabeza: "No tienes por qué preocuparte. Tu suegra no ha cambiado, la que cambió fuiste tú. Las hierbas eran vitaminas para mejorar su salud. El veneno estaba en tu mente, en tu actitud, pero fue echado fuera por el amor que le diste".