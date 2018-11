Todos se sorprendieron con la actuación de Jodie Foster en Alicia ya no vive aquí y Taxi Driver, ambas de Martin Scorsese. Pero resulta que Jodie fue una niña prodigio, y no precisamente una bendición. En su debut como directora en 1991, realizó justamente un cuento sobre un niño prodigio, su madre -una trabajadora simple, una camarera encarnada por ella misma- y la maestra de superdotados que quiere cambiarle el destino al chico -genial Diane Wiest-. El resultado, Mentes que brillan, es una de las mejores comedias dramáticas de los años noventa, también una película de originalidad superlativa y, además, de un feminismo concreto pero nunca declamado. Hay mucha belleza en este filme aparentemente discreto, cuya mejor frase es "no es tanto lo que sabe sino lo que entiende", referido a la genialidad de un chico toda sensibilidad (Adam Hann-Byrd, un niño prodigio real, también). Emociónese: está en Qubit.TV