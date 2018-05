Conocido como “el dibujante de los amantes de los libros”, Tom Gauld reúne en sus historietas el mundo de la crítica literaria y el de la cultura pop. El resultado son unas viñetas concisas, divertidas e ingeniosas que hacen gala del típico humor inglés y del estilo gráfico absolutamente único que caracterizan la obra de este autor.

Gauld nació en 1976 en Aberdeenshire, Escocia, y estudió Ilustración en el Edinburgh College of Art y el Royal College of Art. En la actualidad vive en Londres, donde trabaja como ilustrador y caricaturista. Ha colaborado con The Guardian (diario en el que publica una viñeta semanal desde hace años), The New York Times,- The New Yorker, The Believer y Granta. Su primera novela gráfica, Goliat (2012).

Presentado en tapa dura y en un buen papel permite aún más de disfrutar de esta historia en dibujos. Buena oportunidad para conocer este tipo de autores a quien aún no ingresaron en este mundo de la historieta.

Título: En la cocina con Kafka

Autor: Tom Gauld

Editorial: Salamandra Graphic

Precio: $395