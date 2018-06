Existe la paz interior y, si la tenemos, hay que cuidarla. Es hora de establecer prioridades, de re-definir una jerarquía. Somos lo que pretendemos ser y, por lo tanto, tenemos que elegirlo muy bien. Al fin y al cabo somos defensores de nuestros sueños, los mejores aliados de nuestra autoestima.

Vivimos en una sociedad que nos mantiene continuamente ocupados, haciendo que nuestra mente no tenga tiempo de contemplar nuestros intereses de una manera explícita, como si fuera un terrible pecado de egoísmo. Peleamos con monstruos terribles: el miedo, la ansiedad y la tristeza. Ellos ocasionan llantos, nostalgias y rupturas internas. Muchas veces caminamos con los ojos tapados y el interior asfixiado. Sin embargo la paz de adentro no es una posibilidad, es un derecho. Tenemos derecho a estar bien y eso no es una posibilidad negociable. Merece la pena encontrar la forma de conseguirlo.

El Principito de Saint-Exupéry tenía un miedo casi obsesivo: los baobabs. Si alguien no se libraba de sus semillas, estos árboles crecerían en poco tiempo como gigantes titánicos, enormes monstruos que colapsarían de inmediato un planeta tan pequeño como el suyo hasta hacerlo explotar. "Es una cuestión de disciplina", explicaba. Hay que arrancar con regularidad esos pequeños arbustos. Si se trata de una planta mala, hay que arrancar la planta en cuanto se la pueda reconocer. Algunos interpretaron que hablaba de nuestros miedos y de nuestros pensamientos negativos. Miedo a la soledad, miedo a ser rechazados, a fracasar. Miedo a lo imprevisto, y a lo que no podemos controlar.

Las semillas de baobabs están justo ahí, en el subsuelo de nuestro jardín psicológico, creciendo a veces de modo silencioso, pero alterando nuestro equilibrio, nuestro enfoque. En el momento en que perdamos nuestra sensación de control y permitamos que los miedos nos sobrepasen, los baobabs habrán crecido de un modo tan descomunal, que también nuestro pequeño planeta acabará colapsando. Antes de ser un árbol grande, el baobab era pequeño. Si permitimos que nuestros miedos se hagan grandes, llegará un día en que nos superarán y nos inmovilizarán por completo. Si tememos al fracaso nunca iniciaremos ningún proyecto, si nos da miedo lo desconocido jamás saldremos de nuestra zona de confort. Si tenemos un miedo irracional a lo imprevisto, es posible que elijamos encerrarnos en casa hasta que poco a poco, nos volvamos solitarios.

Todos llevamos algún baobab en el corazón, ese que expande sus raíces y que todo lo revuelve, lo cambia y lo desestabiliza. Porque los miedos, los rencores, la rabia, la angustia o la tristeza implosionan hasta quebrar el orden interno, la lógica, la autonomía. Algunos advierten que también deberíamos hablar del germen de la propia maldad, esa fuerza destructiva que enferma el corazón y que es capaz de cometer los peores actos, de dar forma a los más devastadores escenarios de violencia y destrucción. Los mismos que todos tenemos ya en nuestra memoria colectiva.

Nuestras raíces se nutren en una actualidad de prisas, miedos, ansiedades, y quizás de compañías que nos impiden ser nosotros mismos. Si tenemos un baobab en el corazón, somos responsables de retirarlo a tiempo o por lo menos de no alimentar su semilla. Esta tarea de mantenimiento genera equilibrio, aporta sabiduría y un sentido de disciplina. Debemos cuidarnos, elegir ser fuertes y dar voz a nuestros anhelos, poner muros a lo que nos hace vulnerables. Preservar un mundo interior en donde encontrar cobijo, fortaleza y seguridad. Verónica Shoffstall escribió: "Con el tiempouno aprende a plantar su propio jardín y decorar su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores". El universo que habita dentro de nosotros es realmente interesante; allí se encuentra el tesoro de nuestra vida. Por eso no podemos buscar afuera lo que está adentro, no podemos terminar ocupándonos de todo, menos de nosotros.

El poeta místico musulmán Rumi cuenta "que un hombre de Bagdad gastó toda su herencia y se encontraba en la ruina. Rogó a Dios que le ayudase y tuvo un sueño en el que una voz le decía que había en la ciudad de El Cairo un tesoro escondido. Se puso en camino.

Pronto se quedó sin dinero y comenzó a mendigar. Lo encontraron unos policías por la calle tomándolo como si fuera un ladrón y lo golpearon. El hombre logró al fin explicarles quién era y qué hacía en la ciudad.

Uno de los policías le dijo: "¿Cómo fuiste tan necio que viniste a El Cairo por un sueño? Yo mismo he tenido un sueño en el que he visto que en la ciudad de Bagdad en tal calle y en tal casa hay un tesoro".

El hombre quedó atónito al oír aquellas palabras. Aquella casa de Bagdad era precisamente la suya. Dio gracias a los policías y a Dios misericordioso. Y viajó de vuelta a su casa de Bagdad. Allí encontró el tesoro, en su propia casa.

Después de tantas vueltas y vueltas, buscando y buscando, nos damos cuenta que el tesoro, nuestro tesoro, está ahí en nuestra propia casa, en nosotros mismos. ¿Por qué buscamos siempre lejos y fuera lo que está cerca y dentro? En ti está lo que buscas."