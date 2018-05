La mayoría de las conferencias telefónicas para analizar los resultados trimestrales son una pérdida de tiempo. Los analistas felicitan a la gerencia por un "gran trimestre" y luego preguntan sobre un asunto aparentemente sin importancia. Las preguntas sobre el panorama general, o aquellas que realmente llegan al meollo del asunto, son tan extrañas como las respuestas juiciosas e improvisadas de la gerencia. Siempre que obtengan todos los datos para actualizar sus modelos financieros, los analistas se van complacidos, aunque a menudo sin mucha claridad.

Una y otra vez cada tres meses, hasta el cansancio. El miércoles, la conferencia telefónica sobre los resultados de Tesla Inc. estuvo muy lejos de ser ordinaria. Pero, en pocas palabras, Elon Musk criticó a los analistas por hacer preguntas "aburridas" sobre las necesidades de capital del fabricante de automóviles.

El desempeño de Musk estuvo a ratos bordeando la arrogancia y no les cayó bien a los inversionistas, que tienen preocupaciones perfectamente racionales sobre el gasto de efectivo de la compañía. Entonces, si bien es fácil exasperarse por la obsesión con la monotonía en estas reuniones, la meticulosidad financiera de los analistas es crucial, especialmente con visionarios como Musk.

Nadie fue expulsado de la conferencia (a diferencia de lo que le sucedió a un desafortunado analista de Macquarie el 2016), ni tampoco ningún micrófono detectó lo que los analistas realmente piensan sobre el ejecutivo (que fue lo que le ocurrió el año pasado a Evan Spiegel, de Snap Inc.). Y, al menos, Musk no recurrió a recordarles a los analistas que él es mucho más rico que ellos (sí, Jamie Dimon, estoy hablando de usted).

Pero de cualquier forma que lo vea, la conferencia de Tesla fue desafortunada. El mayor error de Musk probablemente fue hablar demasiado. Si realmente no puede soportar hablar sobre las finanzas de Tesla, debió dejarle la tarea al director de finanzas, Deepak Ahuja.

En su lugar, cuando Ahuja habló, Musk lo interrumpió. Google contrató a Ruth Porat, de Morgan Stanley, en parte porque sabe cómo hablar en Wall Street, algo que el máximo ejecutivo Larry Page no siempre hacía muy bien.

Es una pena que los analistas no hayan sido lo suficientemente valientes para responder a los ataques de Musk y defender el papel que juegan. La mayoría de ellos son lo suficientemente listos para darse cuenta de que no son empresarios multimillonarios que quieren revolucionar el transporte y volar a Marte.

El jefe de Tesla puede ser tan altanero como le gusta sobre la mentalidad a corto plazo de los mercados de capital, siempre y cuando no tenga la intención de volver a recurrir a ellos para obtener más dinero. Pero es bastante probable que lo haga. Las conferencias de resultados no importan hasta que los tiempos se ponen difíciles, como lo descubrieron los ejecutivos de United Continental Holdings Inc. en una desastrosa actualización trimestral el año pasado. Entonces, de repente, las palabras importan mucho. Musk debería sopesarlo más cuidadosamente.

Bloomberg