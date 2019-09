El partido mexicano Morena evaluará la posibilidad de que la renovación de su dirigencia nacional se haga mediante encuestas, sugerencia hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador en un cónclave con legisladores de esa fuerza política.

"El presidente hizo una sugerencia, me parece muy inteligente, que es utilizar algo que está previsto en los Estatutos de Morena, como es la encuesta, resolvería muchos problemas", reveló el diputado Mario Delgado Carrillo, citado por Aristegui Noticias.

El dirigente reseñó que el jefe del Ejecutivo les encargó que cuiden a Morena, "que no dejemos que se vaya a echar a perder porque es la lucha de muchos años y de muchos millones de mexicanos".

El también coordinador de los diputados de esa fuerza rechazó que tenga que pedir licencia para competir por la presidencia de ese partido, ya que sólo si "hay un resultado favorable, entonces yo tendría que separarme del cargo de diputado".

Señaló que López Obrador anticipó que no va a intervenir en el proceso y no va a permitir que ningún funcionario de gobierno se meta, "porque además de que es ya delito grave pues fue contra lo que él luchó toda su vida, la intervención del gobierno en los partidos, en los procesos electorales".

Al respecto la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, confirmó que el presidente les comentó que ya había tenido una reunión con su gabinete para decirles que no se pueden meter en el tema electoral del partido.

"Que él no se iba a meter, pero que pedía que además no se metieran y que no se hiciera uso de los recursos públicos para temas electorales o temas de promoción personal, que eso era inaceptable", expuso.

En tanto, Alejandro Rojas Díaz Durán planteó que lo mejor seri a que las encuestas las realicen empresas serias, porque las que han hecho internamente la Comisio n Nacional de Elecciones dejan ma s dudas que certezas.