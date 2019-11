El trompetista italiano Enrico Rava tiene una historia de algún modo entrañable con la Argentina. No sólo por el recordado concierto de apertura de uno de los primeros festivales de jazz de Buenos Aires, en el Teatro Coliseo junto al pianista Stefano Bollani, sino por el tiempo que pasó en el país en la década del 60, desafiando al público porteño con su propuesta de free jazz de aquel entonces.

Rava cuenta aquella historia, conocida sólo por los jazzófilos, en sus libros Incontri con musicisti straordinari y Note Necessarie, que fueron reeditados por estos días en Italia y acaso alguna vez se traduzcan al español.

Recuerda allí Rava que a mediados de los 60 formó un grupo con Steve Lacy, John Dyani y Louis Moholo que comenzó abordando la música de Monk para alejarse progresivamente de los motivos originales y lanzarse a improvisar. A los pocos meses, todo era exclusivamente improvisación libre. Inclusive, no se le escapa la primera vez que sonaron así: fue en 1965, en el Swing Club de Turín. La sala estaba colmada, pero cuando arrancó el segundo set sólo quedaba Graciela, la amiga argentina que Rava había conocido poco tiempo antes.

El episodio se repitió en el Festival de San Remo, con el agravante de que la actuación del grupo fue destrozada por los críticos. Así, sin ofertas de trabajo, resolvieron emigrar a Buenos Aires en 1966, a partir de un contrato de un mes asegurado con un teatro porteño. El primer show de la banda tocaban sin ninguna referencia rítmica, armónica o melódica- fue a sala colmada con el público resistiendo hasta el final y aplaudiendo al grupo. Recuerda Rava que a la salida del teatro mucha gente permaneció discutiendo rabiosamente sobre la validez de la propuesta musical. A los pocos días, ya casi nadie quedaba discutiendo, ni afuera ni adentro de la sala. Sin dinero para volver a Italia, Rava y sus colegas se terminaron quedando un año en la Argentina.

Rememora Rava de aquellos días los shows en los que compartió cartel con Piazzolla y su grupo en un célebre local llamado Gotán. Se escuchaban con gran respeto y lograron trabar una estrecha relación. Al fin y al cabo Astor también conocía a la perfección el sinsabor del rechazo.

Un recordado concierto de aquel tiempo quedó afortunadamente registrado en el disco The Forest and the Zoo, que fue editado por el sello ESP. Cuando los músicos lograron partir de Buenos Aires Rava marchó a Nueva York, por intermedio de sus amigos Dollar Brand y el Gato Barbieri para desarrollar una carrera extraordinaria.

Hoy, con 80 años, ha transitado por festejos varios. Estará en el Festival de Jazz de Buenos Aires para celebrar su aniversario en uno de los conciertos centrales del evento que organiza Adrián Iaies. Será este sábado 16 a las 20 en la Usina del Arte. El trompetista se presentará en formato sexteto, en el cual participan otras dos estrellas del jazz italiano: el trombonista Gianluca Petrella y el pianista Giovanni Guidi.

Seguramente parte del setlist será material del reciente disco que editó con Joe Lovano como co-líder. Se trata del imprescindible Roma, lanzado por ECM, del que también tomaron parte el mencionado Guidi, Dezron Douglas en bajo y Gerald Cleaver en batería. A esperar entonces el nuevo capítulo del diario porteño de Rava.