La "zona de confort" de la que tanto se habla- es un ámbito de aparente comodidad en el que todos, de una manera u otra, pasamos tiempo de nuestra vida. Sinónimo de aparente seguridad. Un espacio psicológico en el que solemos instalarnos cuando tenemos miedo, estamos cansados o nos sentimos inseguros. Muchas veces nos quedamos allí porque queremos estar. Sin embargo, hay muchas otras veces que permanecemos, cuando en realidad queremos salir: mejorar en una habilidad, hacer algo por primera vez o ponernos en una situación en la que podríamos ser emocionalmente vulnerables.

Arma de doble filo. Por un lado, la zona de confort puede resultarnos placentera ya que nos permite continuar con nuestras acostumbradas rutinas. Por otro lado, la decisión de permanecer de manera indefinida en esta zona supone un obstáculo para nuestro crecimiento personal. Transcurrir demasiado tiempo en la comodidad afecta negativamente a nuestra autoconfianza. Llegamos a preguntarnos si estamos capacitados para salir de ella y lograr nuestra satisfacción personal. Asistimos a la contradicción entre algo que no nos gusta y la pasividad en el esfuerzo por cambiarlo. Probablemente porque no estamos dispuestos a asumir los riesgos; el pensar en la posibilidad de fracasar nos hace dar marcha atrás y apostar por lo seguro. Al fin y al cabo, se dicen muchos, siempre será mejor una infelicidad conocida y asumida que la propia incertidumbre. Pero, ¿por qué va a ser mejor lo malo conocido y por qué seguir en ello cuando tenemos lo bueno por conocer?

El momento perfecto para ir más allá de nuestra zona de confort surge cuando menos lo esperamos y solo necesitamos dos cosas: la propia valentía y la firme convicción de que merecemos algo mejor. Es un paso que debemos dar con la mente fuerte y el corazón firme, un cambio que nos acercará por fin a la persona que realmente queremos ser. En la actualidad se nos insta casi a cada instante a que propiciemos el cambio, porque el cambio es en sí mismo positivo y enriquecedor. Nos ayuda a reciclar perspectivas, a integrar nuevas energías, nuevos recursos y a ser más receptivos de todas esas oportunidades que tenemos en nuestro horizonte y que a veces, por indecisión, miedo o timidez no nos atrevemos a alcanzar. Hay quien ve su propia vida como un continuo proyecto fallido. Y es que nos asusta madurar.

A veces, será casi imperativo derribar los muros de ese entorno cotidiano y cómodo que nos envuelve, para hallar algo nuevo, algo que se ajuste a lo que realmente necesitamos. "No podemos convertirnos en lo que queremos ser, permaneciendo en lo que somos en la actualidad", decía Max De Pree. Es urgente desaprender respuestas rápidas y aprender que los fracasos son grandes inspiradores y educadores. Enfrentarse a la vida de forma creativa.

Existe una franja para los que viven acomodados y no se atreven a cuestionar su vida. Establecerse significa, a menudo, estancarse, no buscar nuevos estímulos, nuevos retos. Es donde generalmente la gente nos dice: "no lo hagas", "vas a fracasar", "el riesgo de estrellarte es enorme y pueden pasarte cosas horribles". Sin embargo las cosas buenas no suceden porque sí, suceden porque las atraemos y porque lo disponemos todo para crearlo. En definitiva, sucede porque vamos hacia la montaña y no esperamos que la montaña venga a nosotros. Solo podemos crecer si estamos dispuestos a sentirnos incómodos durante algún tiempo. Decía Víctor Hugo: "El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad."

Lamentablemente nos han educado a caminar por la línea segura. Desde la niñez, nos enseñan que el único camino es aceptar el propio destino. A este respecto Darwin afirmaba: "La especie que sobrevive no es la más fuerte, tampoco la más inteligente: es la que mejor responde al cambio". Los cambios nos acercan a un territorio inexplorado. No debemos tenerles miedo ; debemos respirar, debemos confiar y asumirlos sin resistencia para evitar el sufrimiento. Si vienen cambios, llega una oportunidad para crecer. Hagamos frente a la resistencia emocional, transformemos la inquietud por seguridad, convenzámonos de que "dar el paso" nos traerá mejoras personales. Ampliemos áreas de actuación y ensanchemos nuestros senderos interiores para dar espacio a más sabiduría.

"Había una vez un rico árabe que viajaba con su caravana por el desierto. A la hora de descansar, sus esclavos se encontraron con que solo tenían 19 estacas para atar a sus 20 camellos. Cuando le consultaron al amo, éste les dijo: -Simulen que clavan una estaca cuando lleguen al camello número 20, pues como el camello es un animal tan tonto, se creerá que está atado.

Así lo hicieron y a la mañana siguiente todos los camellos estaban en su sitio. El número 20 había permanecido sin moverse al lado de lo que se imaginaba una estaca.

Al desatarlos para marcharse, todos se pusieron en movimiento menos el número 20 que seguía sin moverse. Entonces el amo dijo: -Hagan el gesto de desatar la estaca de la cuerda pues aún se cree atado.

Así lo hicieron y el camello entonces se levantó y se puso a caminar con los demás".