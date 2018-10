"El candidato será un argentino o una argentina. Un pingüino o pingüina." La frase que pronunció en junio de 2012 el entonces presidente Néstor Kirchner sembró la idea de que no iba a ir por la reelección y cedería el puesto de postulante oficialista a la entonces senadora Cristina Fernández. La incógnita, reformulada, repite por estos días: Cristina, ¿será o no será candidata en las presidenciales de 2019?

La foto de los gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti junto al senador Miguel Pichetto y el dirigente Sergio Massa tuvo un dudoso timing y un cuestionado sentido estético: cuatro hombres reunidos en una habitación con papeles en blanco mostrando que pueden sentarse juntos alrededor de una mesa. Algo así como lo que definió el politólogo de la Universidad de San Andrés Diego Reinoso, la materialización de la reunión del peronismo. Un peronismo incompleto en todo caso, ya que ni rastros hubo de algún dirigente cercano a la ex presidenta, hoy por hoy, quien mejor mide en todas las encuestas que cuantifican a la oposición.

Del “pingüino o pingüina” al debate sobre “Cristina sí o no”

Las voces en favor de ampliar el espacio partieron pronto. Daniel Arroyo, dirigente del Frente Renovador, sostuvo que se debe apuntar a una confluencia opositora que incluya también a Cristina y a Unidad Ciudadana. Un nuevo panperonismo ampliado a sectores de centroizquierda, algo que aparece con muchas dificultades de arranque. Mucho más explícito fue el diputado del mismo espacio, Facundo Moyano, quien en una entrevista ayer en radio Milenium marcó su desconfianza sobre la postura de Urtubey: "Lo veo mucho más como vicepresidente de Macri", lo chicaneó, luego de recordar su sinuosos alejamientos y acercamientos con Cristina. Y abonó, como Arroyo, la necesidad de arrimar al kirchnerismo a un espacio integrador. "Negar al kirchnerismo es negar a, por ejemplo, un 37% de los votantes de la provincia de Buenos Aires que eligieron al kirchnerismo en el 2017. Entonces, me parece que cuando uno tiene intención de construir con apertura, con amplitud, no podés dejar a una fuerza importante, y acá no se trata de esa polarización que intentan: Cristina o no Cristina, acá se trata de que hay un caudal importante de argentinos, no de votos, que destinan su confianza a ese proyecto político. La discusión se tiene que dar con todos", reforzó

¿Por qué Cristina Fernández querría ser candidata? Claramente, el aspecto de los fueros queda desacreditado con la evidencia de que ya tiene fueros como senadora. En cambio, sí puede pensarse más en la necesidad de reforzar un liderazgo que todavía mantiene y que ningún otro dirigente de la oposición a conseguido desbancar aun con el apretón tribunalicio que la rodea desde que dejó la presidencia. O lo que con despiadada ironía Cristina le dijo a Pichetto en el marco del debate sobre legalización del aborto en el Senado: "Si me partiera un rayo, algunos igual no llegarían nunca a presidente".