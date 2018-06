María Border comenzó a publicar como autora independiente en 2012, con dos novelas cortas. A fines de 2013, su sexta obra obtuvo el primer lugar en el II Premio Pasión por la Novela Romántica como mejor chick-lit autopublicada. Acaba de publicar su nueva novela, pero esta vez ya no sola sino con una de las editoriales más importantes

-¿Desde cuándo sabés que querés ser escritora? ¿Cómo fue el camino para llegar a serlo ?

-No premedité convertirme en escritora, las circunstancias me trajeron hasta aquí. Mi admiración por la obra Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, y la película del 2005 basada en esa historia despertaron el deseo por saber cómo continuaría la vida de esos personajes y, en soledad y a escondidas, me tomé el atrevimiento de narrarlo exclusivamente para mí. Al hacerlo, la curiosidad me llevó a investigar las costumbres de la época y eso motivó mi imaginación para crear otras dos novelas cortas: En Peakland y Jane Thompson. Cuando mi familia y amigos descubrieron mi nuevo hobby, me instaron a dar a conocer mi trabajo. Con mi hija mayor evaluamos las distintas alternativas de publicación, coincidimos en que la plataforma de Amazon ofrecía un camino posible y fui publicando allí, de 2012 a 2014, siete novelas; hasta que la editorial Penguin Random House me incorporó a su catálogo.

- ¿Cómo es lo de autogestión?

-La autopublicación es un camino trabajoso pero posible. El autor autopublicado escribe, corrige, edita, genera la gráfica de las tapas, publica y se publicita de manera independiente. Hay que aprender a cumplimentar cada uno de esos requisitos para llegar al lector; desde los inicios vengo intentado aprender para superarme y que el público reciba, en cada novela, un poco más de mí. Si bien sigo gestionando mis primeras obras, el ingreso en el circuito editorial limitó mi trabajo a la escritura y publicidad, ya que de la corrección, edición y gráfica le pertenece a los profesionales de Random.

-¿Por qué elegís escribir sobre el amor?

-El género me seduce. Hay mil maneras de amar, tantas como seres dispuestos a amarse. La novela romántica admite que en su trama se incorpore cualquier otro género; se puede escribir una trama policial, paranormal, histórica, contemporánea, etcétera, anclándose en el eje de uno o más amores. Las escenas en las que busco que el lector cuestione al personaje me permiten ilusionarme con la idea de que estarán atentos si se encuentran ante una situación similar en sus vidas. Lo fundamental es que se transmite esperanza, recordando al lector que el amor es el motor que nos mantiene en movimiento.

-¿Por qué siempre tienen que tener final feliz?

-La novela romántica es una obra de ficción (novela) que, para catalogarla como romántica, debe concluir en el final feliz. Esa es la característica que la ubica dentro del género.

-¿Como te relacionás con los personajes?

-Entrego mucho de mi tiempo en confeccionar la personalidad de mis personajes. Cada trama me obliga a pensar en ellos, ofrecerles gestos, tonos, convicciones, defectos, progresos. Convivo con mis personajes de manera muy íntima, se apropian de mis sueños, de los momentos en los que aunque no esté frente al manuscrito los cuestiono y obligo a generar respuestas. Mientras, transito el proceso de creación, se instalan en mi mente y me encariño con ellos. Cuando la obra se publica ya no están en mí, pero son una parte mía que, aunque se independizó, lleva mi apellido. En cierta medida son hijos que cuidamos hasta que podemos soltarles la mano, pero no dejamos de amar. Cuando los extraño releo sus historias.

-¿De dónde sacas las historias?

-No existe el baúl en donde ir a buscar la inspiración, no sigo una regla que me lleve a una nueva historia. Surgen de distintas situaciones que vivo, observo o deseo cuestionar. Cada novela tuvo un disparador diferente. Con Siete motivos para no quererte busqué crear un personaje masculino que enamorara sin ser simpático, dulce o divertido; pero también quise hablar de los miedos que nos cuesta reconocer y vencer, los odios que condicionan conductas. Mi última novela, La estrella prohibida, nació porque imaginé un abrazo que me transmitió mucha emoción y quise saber por qué me sentí de esa manera; así fue como busqué un pasado para ellos y los llevé de la mano por sus vidas. La estrella me permitió hablar de las hipocresías de nuestra sociedad, ponerlas sobre el tapete.

- ¿Los hombres te leen?

-Por las redes me contactaron algunos hombres que lo hacen, pero el mayor caudal es femenino. No analicé los motivos de que esto sea así, de la misma manera en que no analizo a las mujeres que me leen. La lectura es una elección de cada individuo, al igual que yo decido sobre qué y cómo deseo escribir.

-¿El amor es un tema inagotable?

-Puedo responder por qué elijo leer romántica. Opto por este género porque, más allá de leer sobre el amor, me adentro en distintas épocas, diferentes sociedades y sus conflictos, encuentro pensamientos que pueden ser distintos a los míos invitándome al replanteo. Sé que durante gran parte del libro voy a ver sufrir a los personajes, pero leo tranquila, convencida de que encontrarán la manera de demostrar que el amor vale el esfuerzo.

-¿Sos rutinaria para escribir?

-Escribir es una de las pocas actividades que me ofrece total libertad y no me ata a rutinas; simplemente necesito mi escritorio ordenado porque es de las pocas cosas que pueden distraerme. Algunas veces escribo escuchando música y otras oyendo a mi perra que disfruta de espantar a las palomas con sus ladridos.

-¿Para qué sirve la literatura ?

-Leer incentiva la imaginación, nos introduce en mundos desconocidos, nos permite desarrollar hipótesis, generar postura ante conflictos propuestos en las tramas, nos invita a la reflexión. La lectura es un acto individual, solitario, pero las consecuencias de leer se traducen en la necesidad de compartir con otros aquello que nos impactó.

En la literatura encontramos el gen que nos trajo hasta el presente; nos ayuda a ponerle voz y alma a los sucesos históricos, de la misma manera que la literatura contemporánea lo hará en las sociedades futuras.