Cristina Morató es periodista, fotógrafa y escritora española y desde su casa en Madrid dice a BAE Negocios: “En mi caso escribo siempre biografías y las protagonistas son mujeres, como las viajeras y exploradoras del pasado, injustamente olvidadas por la historia. Yo he sido en mi juventud una gran viajera y he recorrido más de noventa países con mi cá- mara de fotos cuando trabajaba como reportera. Estos libros son un homenaje a mis antecesoras, aquellas valientes pioneras que se enfrentaron con gran valor a tribus hostiles y fieras salvajes en un mundo aún por cartografiar. Siento una gran admiración por ellas, fueron auténticas pioneras de los viajes en un mundo de hombres, además no contaron con el apoyo de ninguna sociedad geográfica y tuvieron que sufrir todo tipo de burlas y penurias para hacer realidad sus sueños. Me siento satisfecha de haber rescatado del olvido sus nombres y sus hazañas a través de mis libros. Hay muchas mujeres reales de vidas extraordinarias y aún por descubrir, no me parece necesario recurrir a la ficción”.

–¿Cuál es el rol de la mujer hoy en esta sociedad?

–Los tiempos han cambiado mucho, en el campo de los viajes las mujeres ya no tienen límites y pueden llegar donde se lo propongan. En general hemos avanzado mucho pero aún queda un largo camino por recorrer para conseguir la igualdad. Hay muchos asuntos pendientes: la brecha salarial ( seguimos cobrando menos que los hombres), la violencia de género ( es una lacra mundial), mayor presencia en los puestos de poder y dirección, la educación de las niñas en los países en vías de desarrollo. Pero para conseguir esta igualdad debemos implicar a los hombres, no lo podemos conseguir solas.

–¿Cómo fue el paso de periodista a escritora?

–Aunque llevo ya siete libros publicados, yo me sigo identificando como una periodista a quien le apasiona escribir sobre las vidas de mujeres rebeldes y adelantadas a su época. Mi manera de narrar es muy periodística también, muy sencilla, directa y cercana.

–¿Que vio en Eva Perón para incluirla en uno de sus libros ?

–Además de mis libros dedicados a las grandes viajeras, he publicado otras biografías de reinas legendarias ( mi libro Reinas Malditas) y divas del siglo XX. En este libro Divas Rebeldes rescaté la historia de unas mujeres legendarias que ocuparon durante décadas las páginas de las revistas y se convirtieron en auténticos mitos de su época, desde Maria Callas a Coco Chanel. Creo que Eva Perón, cuando se convirtió en Primera Dama se transformó en un auténtico icono de la moda. Fue una mujer que cuidó mucho su imagen, sus peinados eran imitados por miles de mujeres y las revistas de moda cubrían todas sus apariciones públicas donde lucía casi siempre magníficos vestidos y valiosas joyas. Eva, además de una de las mujeres más poderosas de su época, fue sin duda una auténtica diva.

–¿Por qué eligió a Lola Montes?

–Ella es un regalo para un escritor porque no he tenido que inventar nada ya que su vida fue de lo más novelesca. Fue una hermosa bailarina, aventurera y cortesana del siglo XlX que llevó una vida marcada por el escándalo y bajo una falsa identidad. En realidad era irlandesa y se llamaba Elizabeth Gilbert pero para ganarse la vida se inventó el personaje de la exótica bailarina Lola Montes. Nadie dudó de ella porque físicamente parecía andaluza, era morena, de larga y salvaje melena rizada, ojos azules y tenía un fuerte carácter.

–¿Estudio mucho para hacer esta novela?

–Ha sido mi libro más difícil porque Lola Montes era una impostora y siempre ocultó la verdad sobre sus orígenes. Esta es la primera biografía de ella que se publica en España. Ha sido una larga investigación de más de dos años y he tenido acceso a documentos exclusivos, artí- culos de prensa y testimonios. También he recorrido los escenarios de su juventud en Europa y la última etapa de su vida en San Francisco y Nueva York donde está enterrada.

–¿Cómo la ve a Lola después de haber estado tanto tiempo con ella?

–Cuando vives tanto tiempo con un personaje en ocasiones es difícil ser objetivo. He intentado no juzgarla y mostrar tanto sus luces como sus sombras. A día de hoy me sigue pareciendo un personaje fascinante por la vida de aventuras que llevó y su enorme fuerza de voluntad. Fue una mujer rebelde, emprendedora y adelantada a su tiempo. Una gran viajera, actriz, bailarina, empresaria teatral, una pionera en el Lejano Oeste, recorrió a lo largo de su vida más de 200.000 kilómetros ( dio casi tres veces la vuelta al mundo). Además de todo ello al final de su vida se ganó la vida como conferenciante en América. Lola triunfó en todo lo que se propuso y lo hizo en una época en la que las mujeres apenas tenían visibilidad.