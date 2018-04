Se agitan las ediciones de jazz en estos días. Nuevos discos de artistas consagrados, rescates de gigantes del género y apuestas de riesgo ven la luz mientras se acerca el Record Store Day, a fin de abril, donde habrá, como es costumbre, lanzamientos especiales.

La estrella de esta constelación de ediciones es, sin duda, la caja de cuatro CDs que incluyen cinco conciertos de la célebre gira que el quinteto de Miles Davis y John Coltrane encaró por Europa en 1960. Fueron más de veinte shows en ciudades diversas que marcaron el final de la colaboración de Miles y de Trane. Luego de esa expedición, no exenta de sobresaltos y controversias, los dos colosos separaron sus trayectorias y no volverían a reunirse en un escenario. La caja fue editada la semana última por Legacy/Columbia con el título de The Final Tour: Bootleg Series Vol. 6 y por primera vez presenta oficialmente grabaciones que circularon parcialmente hasta hoy.

Hay más rescates: el sello Hi Hat lanzó Chicago 1981, un disco en vivo de Herbie Hancock en cuarteto. Más allá de que en estudio el pianista exploraba por aquel entonces sonidos asociados con la música disco y el pop, sus actuaciones en vivo no abandonaban la vertiente jazzística. En este disco lo acompañan un veinteañero Wynton Marsalis en trompeta, Buster Williams en bajo y Tony Williams en batería. También se recuperó un concierto de Charles Mingus, Montreux 1975, con Don Pullen en piano, George Adams en saxo, Jack Walrath en trompeta y Dannie Richmond en batería.

El aclamado pianista Brad Mehladu se anota con dos registros. El primero ya está en las bateas y se titula After Bach, en el que se incluyen piezas del Well Tempered Clavier y un tema del propio Mehldau inspirado en esta obra de Bach. Algo pretencioso y tal vez esquivo para los puristas del jazz, este trabajo podrá tener revancha cuando en mayo aparezca un registro en trío, Seymour reads the Constitution!, bajo el sello Nonesuch. Acompañado por Larry Grenadier y Jeff Ballard, Mehldau entrelaza aquí interpretaciones de temas de Paul McCartney y Brian Wilson con composiciones de Sam Rivers o Elmo Hope.

Otro superventas llegará la semana próxima, cuando un poderoso grupo liderado por el saxofonista Joe Lovano y el trompetista Dave Douglas lance Scandal, el primer disco en conjunto de ambos músicos. Se trata básicamente de música de Wayne Shorter o inspirada en sus composiciones. La escudería de ECM no se queda atrás, con discos destacables del pianista Bobo Stenson, Contra la voluntad; del guitarrista Jakob Bro, Returnings, y del saxofonista Andy Sheppard, Romaria. Y habrá que prestar atención a dos discos del pianista Matthew Shipp, Sonic Fiction y Zero, luego de su descollante presentación en el último festival de jazz de Buenos Aires. La lista parece interminable, pero merece anotarse lo nuevo de la guitarrista Mary Halvorson; del cantante Kurt Elling; del trompetista Paolo Fresu, y especialmente dos discos de Fred Hersch, uno en trío y otro en dúo con la clarinetista Anat Cohen.