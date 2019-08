El circuito de museos de Buenos Aires suma propuestas que celebran y rinden homenaje a la historia de la moda argentina y lo mejor del diseño local e internacional.

En el año en que se conmemora el centenario del nacimiento de Eva Perón, el Museo Evita de Palermo renovó sus vitrinas con piezas de su colección privada que simbolizan la evolución de su imagen. Desde su llegada a Buenos Aires en 1935 para convertirse en actriz hasta la Eva referente de lucha y líder política, en tiempos en que era impensado que una Primera Dama û mucho menos una mujer- asumiera un rol de poder.

En la primera sección del museo seis maniquíes representan las diferentes etapas en la vida de Eva, una especie de prólogo que anticipa lo que, a lo largo del recorrido, se llega a apreciar en detalle con elementos e imágenes de archivo. Cada uno de sus atuendos cuentan una historia, la mujer que soñaba, la líder social, la figura política, la abanderada de los pobres y el símbolo del poder; todas ellas fueron Evita.

Al transitar por las distintas salas de la mansión restaurada se pueden apreciar trajes, vestidos de gala, carteras, sombreros y zapatos, así como algunas de las piezas más recordadas de la trayectoria pública de Evita, que perduraron en el tiempo y marcaron la historia de la moda argentina.

Entre ellas se puede apreciar un traje sastre de estilo austero y masculino, diseñado en la época de posguerra que Eva lució a finales del ‘45, cuando acompañó a Juan Domingo Perón en su gira nacional para la campaña presidencial. También se destacan los diseños de las mejores casas de costura que había en esa época en Buenos Aires (Bernarda, Paula Naletoff, Henriette y Paco Jamandreu), que lució en presentaciones oficiales y a lo largo de su gira europera como Primera Dama en 1947. Y los imponentes vestidos de Christian Dior y Jacques Fath, diseñados a medida para la líder feminista y que representan su pasión por la moda francesa durante la época del transgresor “New Look”.

Estos tesoros que la vistieron atraen todas las miradas de los visitantes del Museo Evita, abierto de martes a domingo.

El 20 de octubre pasado murió Eduardo Lerchundi, uno de los vestuaristas más importante del cine nacional, que vistió a estrellas como Mirtha Legrand, Laura Hidalgo, María Félix, Niní Marshall, Graciela Borges y Alfredo Alcón. A casi un año de su fallecimiento, el Museo del Cine rinde tributo a su trayectoria y presenta una exhibición con curaduría de María del Carmen Vieites que incluye bocetos y figurines de vestuario, prendas, fotografías, piezas audiovisuales y un ciclo de cine donde proyectan los filmes en los que participó Lerchundi.

El público podrá conocer el figurín de vestuario que el vestuarista preparó para Laura Hidalgo en “El túnel”, así como los trazos que definieron la silueta de la gran estrella mexicana María Félix en “La pasión desnuda”. Asimismo, se puede apreciar el diseño y la monoprenda usada por Mirtha Legrand en “La pequeña señora de Pérez se divorcia”.

La muestra presenta también bocetos y fotos de Nora Cullen y Juan José Camero en su último gran trabajo para el cine, el clásico de Leonardo Favio “Nazareno Cruz y el lobo”.

El Museo del Cine se encuentra en La Boca y se puede visitar los lunes, miércoles, jueves y viernes: de 11 a 18. Sábados, domingos y feriados: de 10 a 18. La exposición itinerante Why -What -Who, que es organizada por la prestigiosa London College of Fashion en colaboración con el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (OdT INTI) y el Museo Nacional de Arte Decorativo, se presentará en Buenos Aires a partir 27 de septiembre.

Las tres preguntas: Why- What -Who (Por qué, Qué, Quién) invitan a reflexionar sobre el rol de los artefactos y su impacto en el futuro de la industria de la moda. La exhibición ya pasó por la Bienal de Diseño de Venecia en 2018 y por el Instituto de Tecnología de la Moda de Beijing y busca promover la innovación en el cruce de los campos de diseño, tecnología y tradición artesanal poniendo en valor las materialidades regionales y las posibilidades productivas.

La distribución de las salas será de acuerdo a cuatro áreas de investigación: patrimonio y artesanía; cuerpo performático y prótesis; producto y fabricación; y artefactos como voces políticas. Además contará con la presentación de trabajos de 24 egresados y tres tutores del Máster Fashion Artefact, que forma parte de la Universidad de la Moda de Londres.

Los creaciones locales también contarán con un sector propio, con el objetivo de promover la innovación a través del diseño relacionando las tecnologías actuales con las técnicas y oficios heredados, y para posicionar el trabajo de los creadores argentinos en el contexto internacional.

Se podrán ver piezas de dos diseñadoras argentinas creadas en colaboración creativa con diseñadores colombianos egresados del Máster. Además, otros tres talentos locales, seleccionados por las dos entidades (Lourdes Chicco Ruiz, Marcelo Yarussi y Celina Saubidet junto a Marina Molinelli Wells de Cabinet Óseo) presentarán sus propuestas inspirados en el espíritu de la muestra dentro del espacio argentino.