Junto con la aprobación del Foro Convergencia Empresarial, se hizo pública la declaración del presidente de Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, quien sostuvo que “hay que dejar que algunos sectores desaparezcan y que otros nuevos aparezcan”. El economista Mariano Kestelboim coincidió en que el acuerdo “es un tiro de gracia para los sectores más sensibles”. La directora de la consultora Radar, Paula Español, sostuvo al respecto: “Un tema no menor de esta discusión es que no sabemos a qué se apunta porque no hay ningún trabajo oficial publicado acerca de cuál será el impacto para los perdedores del acuerdo”.

Y agregó: “Si uno quiere pensar en la reconversión de su tejido productivo y pensar que se cierran algunos y se abren otros, debe planificarlo de antemano. Difícilmente uno va a cerrar todas las industrias y producir software de un momento para el otro. Además de que ya somos competitivios en software y además de que se hace el acuerdo para mejorar las exportaciones primarias a un mercado ampliado pero en forma limitada por los cupos”.

Español destacó, por otro lado, que “no se trata de unos pocos sectores que se van a ver perjudicados sino que hay muchos con alto valor agregado, como el farmacéutico, agroquímicos, agroalimentos, por el capítulo sobre patentes, otros de diseño como la marroquinería y el calzado”. “Se trata de una cantidad sectores y en todos ellos hay pymes, además del problema de las automotrices, de las de bienes de capital y la metalmecánica, que también las atraviesa”, explicó.

Kestelboim insistió, al igual que Español, en la complicación que generaría que un producto se fabrique en países con salarios muy bajos y pase por Europa, para agregarle poco valor ahí pero para ingresar con arancel 0%.