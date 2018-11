Son cada vez más quienes se enamoran de la aventura de lanzarse a las rutas argentinas con todo a cuestas como un caracol. El turismo en casa rodante brinda la posibilidad de experimentar una convivencia intensa con los colores y sonidos de la naturaleza en un viaje abierto a la improvisación.

Los extranjeros habituados a esta propuesta en otros continentes están descubriendo el enorme potencial de la geografía argentina. A ellos se suman los turistas locales amantes de la vida al aire libre que empezaron a descubrir la mística de unas vacaciones sobre ruedas.

"El interés y la demanda en el alquiler de vehículos recreativos viene en creciente constante desde hace varios años en nuestro país. La enorme variedad de climas, paisajes y culturas que ofrece la Argentina hace que sea ideal conocerla abordo de un motorhome", explica Gabriel Miron, Motor Home Time, empresa con 25 de trayectoria en el alquiler de vehículos recreativos, motorhomes & Campers 4×4. Y agrega: "Si bien en Europa y Estados Unidos viajar de esta manera hace varios años que se volvió parte de su cultura, creo que gracias al aporte que nos brindan las redes sociales hoy vemos una clara tendencia a nivel global y está buenísimo que así sea. Es la mejor manera de conocer un lugar, mimetizarte con la gente, explorar y desarrollar mayor conciencia ecológica".

Hay asociaciones y clubes que organizan salidas en caravanas con decenas de vehículos

Prueba de ese crecimiento es el nivel de reservas: la empresa ya tiene toda la flota tomada hasta finales de enero 2019. Para febrero y marzo todavía hay disponibilidad, aunque no en todos los modelos. Comenzaron a recibir las primeras consultas para enero 2020.

Desde Adventure Home, otra de las empresas de referencia en el mercado, coinciden: “Ha crecido el interés de los argentinos por este tipo de vacaciones, ya que cada vez hay más conocimiento del público sobre motorhomes”, comenta Héctor Silva, quien confirma que ya cuentan con muchas reservas y el alquiler promedio es de dos semanas.

Destaca también la novedad de los campers, que se instalan en la pickup del cliente o en la unidad alquilada. Estos accesorios que están teniendo mucho éxito, permiten transformar la camioneta en una tienda de campaña rodante. “Pueden alojar con comodidad hasta 3 adultos con 2 niños o bien 4 adultos. Resulta interesante especialmente para los argentinos que cuentan con su pickup mediana, dado que en Argentina hay un gran parque de este tipo de vehículos, que se encuentra en crecimiento”, agrega Silva.

Puesta a punto

Elegir el modelo apropiado para salir a la ruta es un desafío para el que el asesoramiento del experto será fundamental. “Lo primero a tener en cuenta es como se compone el grupo de viaje y lo segundo que tipo de viaje pensamos realizar. Los modelos mas elegidos son los clásicos motorhomes carrozados sobre chasis cabina, por su amplitud, equipamiento y confort (como nuestro modelo IGUAZU) pero si nuestra idea es un viaje del tipo turismo aventura y pensamos recorrer zonas remotas fuera del pavimento, un modelo PATAGONIA CAMPER 4x4 se va a adaptar mejor”, explica Miron.

El proceso para alquilar un vehículo de estas características no es demasiado diferente del que se sigue para un auto. Se requiere, eso sí, la licencia de conducir vehículos de más de 3.500 kg (en nuestro país Categoría “C” o superior). Para alquilar el Camper es suficiente con la licencia normal de autos, camionetas, etc. Las empresas de alquiler exigen una reserva y un mínimo de edad (ver aparte).

Los primerizos tienen un nuevo mundo por descubrir y varias dudas. “Generalmente la pregunta que uno escucha de quien alquila por primera vez es donde se puede parar a dormir. Recomiendo siempre las estaciones de servicio si te agarró sueño mientras conducías o la plaza principal de un pueblito. Lo mas maravilloso es la posibilidad de hacer “camping libre” o sea, parar donde mas te gustó: en la playa frente al mar, al pie de una montaña, a la orilla de un lago (lógicamente siempre que no este indicado lo contrario). También están los campings organizados que ya cuentan con infraestructura y servicios”, agregan desde Motor Home Time.

Los precios de alquiler tienen un rango tan amplio como la variedad de opciones, muchas de las cuales ofrecen un confort similar al de la propia casa. Algunas de las variables que inciden son los días alquilados, la cantidad de pasajeros, la temporada (baja-media-alta), la cercanía de la fecha de viaje y la disponibilidad del modelo elegido. Como buena parte de los turistas son extranjeros, muchas veces los valores están en dólares. Los precios parten de un rango entre 75 y 170 dólares en su nivel más bajo para cuatro pasajeros. “Son los mismos que el año pasado, dado que están en dólares. Estamos notando mayor interés por público del exterior. En el caso de argentinos, estamos otorgando mayores descuentos para compensar en parte la suba del dólar”, indican desde Adventure Home. En Motor Home Time ejemplifican que un modelo PATAGONIA CAMPER 4X4 vale 150 euros por día pero un socio del club paga 58 por día.

En tanto para comprar, Hernán Ibáñez, Gerente Comercial de Mercado Libre Clasifi cados, señaló que el precio promedio en dólares de tres marcas de casas rodantes “caravana” remolcables, durante el octubre de 2018 fue de u$s 5.300 (Kaisen), u$s 4.700 (Brandsen) y u$s 3.700 (Lomas Camping). En el caso de los motorhomes cuyo trailer ya está acoplada al automóvil el precio alcanza, en promedio, los 101.000 dólares.

El patio de casa

Libertad es la palabra que más se escucha entre quienes comparten la pasión por estos viajes. En el sector aseguran que en general es un público amante de la vida al aire libre y la aventura. “Viajas con la tranquilidad de no depender de reservas de alojamiento que te condicionan los tiempos, haces paradas en lugares que te sorprenden, no necesitas llegar para disfrutar del viaje. 'El patio', del motorhome un dia puede tener un rio, al otro mar y al otro montañas. Te hace sentir parte de la naturaleza que visitas”, describe entusiasmado Gabriel Miron. Aunque tradicionalmente el destino principal es el sur del país, Bariloche, 7 lagos, Calafate, Ushuaia, los operadores aseguran que en los últimos años creció mucho el interés por los paisajes áridos de cerros coloridos del norte. Mientras que los locales se quedan un promedio de 15 días, los extranjeros que vienen de Europa o Estados Unidos pueden estar en viaje varios meses.

Existen también asociaciones y clubes que agrupan a los amantes de los viajes sobre ruedas. Uno de ellos es Ranchomóvil Club Argentino de Buenos Aires, que integra también una red con socios en Uruguay, Chile y Brasil, que llega a las 1.000 familias. Desde la sede local, cada 15 días se organizan salidas en caravana y está planeado un viaje para el verano por la Costa Atlántica hasta San Antonio del Este.

Oscar Sánchez Staiano, presidente la agrupación, define con lucidez la magia de esa experiencia. “Para nosotros la casa rodante no es un medio, es un fi n. Tenemos un dicho: el placer de llegar a ninguna parte, de detenerse donde se le antoja y de volver en cualquier momento”, concluye.

Tips para el primerizo

Para quienes alquilan uno de estos vehículos por primera vez, requisitos y consejos:

■ Tener registro de conducir para auto y camionetas (B1 hasta 3500 kg)

■ Una garantía que ronda los u$s3000 (se devuelven al final del viaje) cuando el viaje es en Argentina y u$s5000 si es al exterior

■ En algunos casos, ser mayor de 28 años

■ Para alquilar un camper (accesorio que se aplica a la pick up) es suficiente con la licencia normal de autos, camionetas, etc. (Categoría “B” para vehículos hasta 3.500 kg).

■ Las estaciones de servicio son uno de los lugares más utilizados para hacer paradas en plena travesía. Pero nada como la orilla de un lago, siempre que esté permitido.