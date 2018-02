Especial para BAE Negocios

En esta columna hemos comentado en otras ocasiones la importancia operativa de la OCDE a la hora de cristalizar en eventos económicos concretos las políticas generales que se debaten y se acuerdan en el G20. De allí la trascendencia que el gobierno nacional le ha fijado al encuentro que tendrá por sede la Argentina este 2018. La presidencia del G20 es una gran vidriera en la que se exhibe la institucionalidad y el consenso en políticas públicas que necesita Macri para avanzar en el ambicioso proyecto de ser admitido en ese selecto club de los 35 países que conforman la OCDE.

A esta altura, la decisión del Presidente Kuczynski de retirar la invitación a Maduro para la Cumbre de las Américas, no puede interpretarse como el efecto de la presión de los demás participantes, únicamente.

En este juego complejo, mezcla de Teg con Ajedrez, no se debe subestimar a ninguno de los jugadores que por el solo hecho de estar sentados a la mesa de la cumbre, merecen respeto. El presidente peruano es un dirigente al que podríamos definir como ultrapragmático. Cuando decidió mejorar las condiciones de detención de Fujimori se aseguró la abstención de un sector de los seguidores de uno de sus hijos (Kenji) para escapar al juicio politico que lo llevaba directo a la destitución. A pocos días de abortado el proceso en su contra, indultó a su antecesor que ya llevaba preso mas de diez años por delitos de lesa humanidad.

Los ex socios de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones(CAN) no olvidan la salida intempestiva de la República Bolivariana liderada por Chavez de ese esquema de integración , y el tortuoso camino de despedida que el fallecido comandante bolivariano impuso durante los 5 años que llevó el "divorcio" con la CAN para incorporarse al Mercosur , suspendiendo a Paraguay en su marcha protorevolucionaria.

El Perù que devuelve a Maduro las gentilezas de su mentor está en la misma lista de espera que Brasil y la Argentina para conseguir el upgrade de la OCDE.

La inestabilidad política de Brasil, dependiente del final del caso Lula, y nuestra grieta permanente empañan los esfuerzos políticos legislativos para subir de cabina. La ley de Responsabilidad Penal Empresaria es un hito jurídico, fuertemente recomendado - para no decir exigido - por la OCDE. Un paso para internalizar muchos compromisos internacionales a los que solo adherimos y declamamos , pero no cumplimos. En este orden, la posibilidad de que Macron juegue a fondo para apoyar la membresía argentina es un hecho politico relevante. La jugada completa de Kuczynski es de alto voltaje y también puede impulsar su ingreso. Adelanto que obtener el acceso no implica gozar inmediatamente de los beneficios, hay que armonizar la larga lista de "recomendaciones" OCDE en las que el gobierno trabaja a destajo. Nos va a costar un Perú. Ellos tienen una internacionalización de su derecho regulatorio muy actualizado . Si entramos en la grilla de largada , pican en punta. Aunque lo importante , como en el Dakar que une la CAN con el Mercosur, es llegar. Brasil sigue en boxes, lava jato pendiente.