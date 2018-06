La investigación arqueológica de un aficionado al jazz suele oficiar como un motor de combustión permanente. Nunca dejarán de descubrirse grabaciones escondidas, obras que se creían perdidas o presentaciones en vivo que alguien registró con cierta pericia y que las hacen dignas de edición. Ocurrió recientemente con parte de la gira europea de Miles Davis y Coltrane en 1960 y, como reflejamos en estas columnas, con el disco inédito del cuarteto del propio Coltrane que acaba de ver la luz.

Por estos días, un sello originado en Nicosia está llevando a las bateas grabaciones registradas por estaciones de radio de distintos países que sacan a la luz shows de artistas de primera línea del jazz en sus distintas vertientes. La compañía discográfica se llama Obiterdictum y se especializa en "Radio Broadcast", con ediciones tanto en vinilo como en CD. No trabaja sólo con jazz, de hecho a través de diferentes subsellos ha lanzado discos de The Doors, Joni Mitchell, Muddy Waters, Steely Dan o Pearl Jam. Para el jazz dieron forma al sello Hi Hat, que ha logrado un trabajo de restauración sonora interesante sobre presentaciones en vivo de artistas del género en la década del 60 y más acá en el tiempo también- que merecen la atención de quienes buscan permanentemente alguna reliquia que los estimule en su indagación musical.

Consignemos sólo algunos nombres que han sido editados recientemente o que se anuncian para los próximos meses: Ornette Coleman, Paul Bley, Carla Bley, Keith Jarrett, Jackie McLean, Tony Williams, Pharoah Sanders, Alice Coltrane, Charles Lloyd, Mingus, Pat Metheny y Herbie Hancock. Pero la lista no se agota allí.

Ornette Coleman, por ejemplo, se anota con dos estupendos discos, de 1965 y 1966. Este último recoge un show en el Free Trade Hall de Manchester durante una gira por Gran Bretaña. Ornette lidera el trío que integró en 1961 con el bajista David Izenzon y el baterista Charles Moffett. El grupo progresó en su desarrollo musical a lo largo de los años y el saxofonista decidió incorporar otros instrumentos, como trompeta y violín a su cargo- que desataron opiniones divergentes entre sus seguidores, más allá de la apertura que éstos siempre mostraron hacia nuevos desafíos en el recorrido del jazz. El otro disco de Ornette es un registro del mismo trío pero un año antes, en el Tivoli Koncertsalen de Copenhagen, grabado por la Danmarks Radio.

El pianista Paul Bley se anota en esta serie también con dos discos. Uno de ellos incluye una presentación en el Festival de Jazz de Lugano de agosto de 1966, en trío con Mark Levinson en bajo y Barry Alstchul en batería. Temas de Bley, de su mujer Carla, de Anette Peacock y de Sonny Rollins anticipan una perla para atesorar. El otro trabajo de Bley es Bremen 66, grabado por la Nordewestradio con el mismo trío.

Entre la gran cantidad de ediciones de Hi Hat también sobresale un disco doble del trío de Jarrett, con Gary Peacock y Jack DeJohnette, que recoge conciertos en Canadá en 1984 y Japón, en 1986. Y se anuncian muchos más: Eric Dolphy con Donald Byrd, Charles Lloyd con su cuarteto que incluía a Jarrett, entre tantos otros. El perseguidor de discos no tendrá respiro.