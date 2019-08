Si nunca tuvo la oportunidad de ver una película del coreano Hong Sang-soo, podríamos decirle "no sabe lo que se está perdiendo" o recomendarle una disponible en plataformas. La mujer es el futuro del hombre, que tiene todos los elementos estilísticos del autor (relaciones de los personajes con el cine, conflictos entre hombres y mujeres, algo de sátira asordinada, conversaciones llenas de ironía, idealización del pasado y mucho más), narra el encuentro de dos viejos amigos que recuerdan a la mujer de la que ambos se enamoraron. El pasado aparece como algo que en realidad no fue (el relato es doble) creando una comedia de la frustración. En Qubit.TV

Título original: Woman is the future of men, Corea del Sur, 2004

Dirección: Hong Sang-soo

Intérpretes: Yoo Ji-tae, Kim Taewoo, Seong Hyeon-ah, Ho-jung Kim

Disponible en: Qubit.TV