A menudo, cuando tenemos que hacer una actividad o enfrentar una situación que nos provoca incomodidad, rechazo, temor o pereza, lo postergamos entreteniéndonos con otras tareas poco productivas que no nos acercan a nuestro objetivo. Dejar las cosas sin terminar va más allá de una ligereza sin importancia. Puede constituir un síntoma que no se debe pasar por alto, sobre todo cuando es algo sistemático. Se llama procrastinación y es un hábito del comportamiento relacionado con la voluntad de actuar: retrasar o diferir situaciones o actividades que tenemos pendientes y que deben ser atendidas.

Procrastinar es vagar por Internet o mirar compulsivamente el celular mientras nos espera un informe para el trabajo. Procrastinar es reordenar los cajones del escritorio cuando tendríamos que estar estudiando o ver algo en la tele que ni siquiera nos gusta, con tal de no ordenar la habitación. Un sinfín de pequeñas tareas, superfluas y aplazables que desnudan nuestra poca capacidad de gestionar el tiempo y las energías. Se tiene el propósito de hacer algo, pero no se traduce en una acción concreta para lograrlo.

Al dejar las cosas sin terminar se va acumulando angustia y malestar. Cada tarea o compromiso a medias es un ciclo que queda abierto, sigue dando vueltas sobre la vida cotidiana. Es la experiencia del peso emocional del desorden y el cansancio del recordatorio de que hay algo no culminado. Muchas veces influyen algunas circunstancias externas, pero en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con nosotros mismos. No concluimos porque hay algo que se interpone o alguna realidad que estamos eludiendo. Es como una ruptura entre objetivos planteados y tareas a realizar.

Con frecuencia queda al descubierto una autoestima baja. Cuando no hay suficiente amor propio, se piensa que lo que se hace tiene poco valor, que da igual hacerlo o no. Existe la percepción que dejar de hacer una tarea no marcará ninguna diferencia. El sentimiento de fracaso o de inutilidad provocará el evitar confrontarse con las propias limitaciones, sean estas reales o imaginarias. A esto se suma una gran cuota de distracción cuando hay otro u otros aspectos que absorben por completo la atención, el interés o la energía mental disponible.

Procrastinar favorece la aparición de un estrés constante y genera una sensación de estancamiento. Es como mantenerse en el mismo punto y no lograr avanzar. Afecta también la productividad; nos vuelve ineficientes por el gasto de energías permanentemente. Por otro lado la dispersión impide iniciar nuevos proyectos. No se siente la libertad para comenzar algo nuevo; es una especie de aletargamiento.

Frente a una sociedad moderna que ama la multitarea, es decir, estar ocupado como sinónimo de ser mejor, algunos psicólogos han puesto de manifiesto un fenómeno llamado "inconsistencia temporal". Se refiere a la tendencia del cerebro humano a buscar recompensas inmediatas en lugar de recompensas futuras. Por eso, mientras resulta relativamente más fácil establecer metas para el porvenir, no siempre es sencillo poner manos a la obra en el hoy.

Muchos viven siempre de prisa, obsesionados por su trabajo y por su entorno y restándole horas a su familia y a los más próximos. La vida está en nuestras manos. Es hora de abrazar la filosofía del Carpe Diem, "aprovecha el día". Vivir el momento y disfrutar de cada minuto, aspirar a ser mejor hoy mismo, sin esperar a mañana.

Si es de García Márquez o no, es lo de menos. Vale como un buen testamento: "Si por un instante Dios me regalara un trozo más de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan.

A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse.

He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subirla. He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse.

Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo diría "te quiero" y no asumiría, tontamente, que ya lo sabes.

El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso. Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Demuestra a tus amigos y seres queridos cuánto te importan, hoy".