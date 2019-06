Ahora que todo el mundo corre a ver Toy Story 4, y más allá de que los otros tres largometrajes de los juguetes que dieron fama a Pixar están en varias plataformas, es hora de recordar los cortos de Toy Story, que son maravillosos y cómicos en la mejor tradición del cartoon clásico. En particular, dos "especiales" que fueron directo a TV. Uno es Toy Story de Terror, que narra cómo los personajes son casi secuestrados por un sádico coleccionista y que homenajea el cine de Hitchcock con amor, respeto y comicidad. El otro es Olvidados en el tiempo, que los muestra en contacto con una civilización de dinosaurios guerreros y satiriza el film de ciencia ficción. Joyitas.

Título original: Toy Story: The Land the Time Forgot/Toy Story of Terror, EE.UU., 2013/2014

Dirección: Steve Purcell-Angus McLane

Voces: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Tara Strong

Disponible en: Netflix