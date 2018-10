El ajuste de tarifas y la suba en combustibles empujaron los precios de septiembre. El panorama a corto plazo no es alentador, a pesar de la tranquilidad cambiaria que ha logrado conseguir el BCRA. Pero la "tariflación" no es la única explicación para los aumentos. Los precios regulados de septiembre aumentaron 4,7% mensual (52,5% anual), empujados por el encarecimiento de los combustibles, la energía eléctrica, las prepagas y el transporte.

Sin embargo, los precios "libres" fueron los que más contribuyeron a la inflación de septiembre. La inflación núcleo del mes pasado fue de 7,6% mensual (39% anual), con Alimentos y Bebidas aumentando un 7% mensual (40,5% anual). Los precios estacionales pasaron algo "desapercibidos", con un aumento relativamente menor al resto (4% mensual, 27,4% anual) pero, así todo, bastante fuerte. Hacia delante, los aumentos en combustibles, gas, transporte, peajes y prepagas seguirán presionando sobre los rubros regulados, mientras que el traslado de la depreciación incidirá sobre toda la estructura de precios. Y la inercia que tiene la inflación, acaso más acelerada tras varios meses de "descontrol" cambiario, hace difícil pensar a corto plazo en registros por debajo del 3% mensual. Y las expectativas continúan desancladas. La continuidad de un escenario de alta incertidumbre, combinado con las tensiones del mercado cambiario, impiden cualquier tipo de control sobre las expectativas. Las proyecciones de los analistas continúan ajustándose hacia arriba, no sólo para este año (45% en septiembre vs 40% en agosto) sino también para 2019 (27% vs 25%).

Para los próximos doce meses, el pronóstico de consenso marca una inflación de 31,9% anual, alineándose bastante con las expectativas de la sociedad (30% anual, según el relevamiento de la UTDT). La mediana de las expectativas generales se ha mantenido bastante estable, aunque el incremento de la expectativa promedio (pasó de 35,3% a 40,4% entre agosto y septiembre) y de la dispersión en las respuestas (con aumento sesgado hacia cifras de inflación superiores al 50% anual) refleja un deterioro en el margen. Las expectativas no se salieron fuera de control, pero la situación es delicada. Nuevos errores de política económica podrían resultar muy costosos.