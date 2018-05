Es el espacio de nuestra columna de los lunes un ámbito adecuado para razonar y analizar el uso del vocabulario del derecho económico y fijarlo en el contexto histórico político que permita un mayor acceso a la comprensión del impacto que trae aparejado el anuncio de la reducción de la inversión pública en obras como vector para la reducción de nuestro canceroso déficit fiscal.

Cualquier recorrido turístico por Buenos Aires, o las ciudades más antiguas del interior, señala entre sus hitos arquitectónicos una cantidad de pistas que pueden servir como índice de un manual de historia de la obra pública en Argentina. O de aquellas obras que por dimensión, impacto y presunción de participación estatal llamamos en general obras públicas (OP).

Alguno de esos hitos: el Palacio de Aguas, el Teatro Colón, los hospitales y escuelas de los años 50, el CCK, la red de autopistas de acceso a Buenos Aires, la ruta 2 y la autopista Buenos Aires-La Plata. Hasta los años '70 del siglo pasado, el país desde su fundación y con los superávits de las posguerras desarrolló una cantidad admirable de infraestructura que aún hoy sirven y mantienen actividades indispensables para la sociedad. Sarmiento, Avellaneda, Yrigoyen y Alvear marcaron un rumbo que luego se convertiría en el esquema real de obras públicas propiamente dichas. Aquellas que sumadas al aporte estatal directo agregaron la propiedad de los bienes, maquinarias y el régimen del empleo público típicas de los primeros gobiernos de Perón.

Las dictaduras desde el derrocamiento del '55 en adelante (salvo los interregnos de Frondizi e Illia) desmontaron aquel esquema y concibieron como forma central de la realización de la infraestructura el sistema de contratación de obras públicas (COP), alumbrando con recursos públicos la Patria Contratista. Fue el nacimiento de los grandes grupos económicos, capitaneados por inmigrantes europeos, que vinieron a compartir o a desplazar del tope de nuestra escala social a los latifundistas de la independencia y a los capitanes de la industria de la sustitución de importaciones.

Luego de la quiebra del Estado en la última dictadura poco quedó para impulsar el desarrollo de las infraestructuras por el régimen de OP o el de COP. Al proceso concursal de Menem lo mitiga la irrupción de la idea de las concesiones de obras y servicios públicos que empujaron la doble mano de la ruta 2, la Buenos Aires-La Plata y la renovación de (casi) todos los aeropuertos. Todo este párrafo es sin juicio de valor.

Ahora el recorte de Dujovne es una respuesta de tono fiscal para reducir el déficit y la inflación. No trae explícito el aporte del nuevo sistema de las Participaciones Públicas Privadas (PPP), pues las que se otorgaron para la red vial ya estaban contempladas antes del ajuste. Pero queda a la vista que esa es una de las puertas que deja abierta la gestión Macri para el desarrollo infraestructural. La ley de PPP se pensó con demasiado ahínco en la protección de la inversión privada y en la de no repetir el proceso de desinversión (congelamiento de tarifas) y las desagradables experiencias de expropiaciones compulsivas. Ahora le toca el turno a mejorar el procedimento administrativo que las ordena. Créase o no, en este aspecto el decreto 967/05 es más seductor para las empresas que el actual recorrido licitatorio.Una amalgama de la Ley de PPP de Macri y el decreto de Néstor Kirchner agradaría a las recomendaciones de la OCDE. Instalaríamos así una cuarta categoría de herramientas para mejorar las infraestructuras nacionales. OP propiamente dichas, contratos de OP, concesiones y PPP pueden convivir para mejorar nuestra expectativa de desarrollo. Una política pública indispensable.

*@nachobiglieri