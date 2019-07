Para quienes disfrutan los deportes y actividades de nieve en los centros de esquí de Argentina y Chile, el invierno se viste de fiesta. Esta temporada llega con novedades y estrategias para seducir a visitantes argentinos y extranjeros: desde facilidades de pago hasta pistas con más equipos de fabricación de nieve. También, en muchos destinos, renovaron los terrain park para mejorar la experiencia del freestyle. Y, como siempre, hay ofertas de clases privadas y grupales, guardería, variedad de eventos gastronómicos y deportivos y actividades recreativas como los paseos en trineos con perros huskies, caminatas con raquetas de nieve, circuitos fuera de pista y after ski con música de destacados DJs.

Otra novedad es que se creó un nuevo centro de esquí: Lago hermoso, a 20 kilómetros de Chapelco. Por ahora, es más un parque de nieve pero proyecta crecer y, para 2024, albergar a 2500 personas.

Abrió un nuevo centro de esquí cerca de Chapelco: Lago Hermoso

Provincia prolífica

Chapelco, Caviahue y Cerro Bayo son los tres centros de esquí de la provincia de Neuquén. El primero fue elegido el año pasado como la Mejor Estación de Esquí del país en los World Ski Awards, la prestigiosa premiación austríaca. Además, este invierno, Chapelco puso en valor los medios de elevación (Villa Mahuida y Silla 63) que permiten acceder a las pistas para principiantes y sumó elementos en su Snow Park para estimular la práctica de freestyle. Además, recientemente instaló aerogeneradores para aprovechar el viento y producir energía eólica, una iniciativa que se suma a los paneles solares que colocaron en 2018 para utilizar energía eléctrica en el funcionamiento de sistemas y servicios. Por otra parte, unido a la Fundación Temaiken, Chapelco nombró al pudu -ciervos autóctono y uno de los más pequeños del mundo- Animal Embajador para promover actividades para su protección.

Entre sus eventos de temporada se destaca Chapelco Gourmet en el que los chefs más reconocidos de la región y del país prometen cocinar en plena nieve.

Cerro Bayo, por su parte, es el centro más cercano al centro de Villa La Angostura (a 6 kilómetros) y es el primero de Latinoamérica en obtener la certificación IRAM ISO 14001 por su sistema de gestión ambiental. Esta temporada instaló cañones móviles para fabricar nieve en las pistas de principiantes e intermedios. Es la primera etapa de un proyecto que finalizaría en 2023 con una inversión total de u$s 3 millones. También amplió la pista 18 y reubicó la Silla Bosques para mejorar el acceso de los esquiadores.

Con una impronta familiar, el cerro cuenta con una pista infantil y un MiniTerrain Park para que niños y adolescentes aprendan y perfeccionen sus técnicas de freestyle. Además, en Cerro Castor se puede hacer esquí adaptado para que no existan limitaciones a la hora de disfrutar de la nieve. En cuanto a la gastronomía, en agosto se celebrará la semana Sabores de Montaña, una edición especial de cocineros argentinos sub-35 con el prestigioso chef Pedro Bargero como anfitrión.

Cavihaue Ski Resort, ubicado a 365 kilómetros al noroeste de Neuquén, es otra opción en la provincia con múltiples actividades para todas las edades. El lugar se caracteriza por la calidad de su nieve y su capacidad para recibir 8.800 esquiadores por hora, evitando largas filas de espera en los ascensos. Para esta temporada, incorporó la segunda Carper Lift, un medio de elevación ideal para los principiantes y los más chicos.

Los otros imperdibles

El centro de esquí de Bariloche, Cerro Catedral, es el más emblemático y desarrollado de Argentina con más de 1200 hectáreas esquiables. Este año se mejoraron las pistas, sobre todo en el desembarque de la Telesilla la Hoya. Además, dispuso nuevos módulos en su terrain park y reabrió el Refugio Lynch con una estética y propuesta gastronómica renovadas. Su agenda de eventos incluye vóley en la nieve.

Por su parte, Las Leñas, en Mendoza, es el centro más alto del país (a 2240 metros está su base). Finalizó la obra de pavimentación en la RP 222 para que su acceso sea seguro y renovó la infraestructura del Parador Marte donde instaló servicio de wifi gratis. Otra novedad es que incorporó 10 kilómetros de pistas, realizó nuevas instalaciones para fabricar nieve e impuso la obligatoriedad del uso del casco en menores de 17 años. Es el único en Sudamérica que permite realizar esquí nocturno frecuente (martes, jueves y sábados, hasta las 19 horas). Entre los eventos para este invierno, la Extreme Expedition con itinerarios fuera de pista es imperdible.

En cuanto al centro de esquí más austral del mundo, Cerro Castor, está a 26 kilómetros de Ushuaia y este año festeja 20 años con una pintoresca Bajada de Antorchas este lunes. Espectáculos, DJ sets, propuestas gastronómica, patinaje sobre hielo y música forman parte del menú de actividades. En cuanto a la infraestructura, reacondicionó sus pistas y extendió la red de nieve artificial en la Albatros. Además, el complejo de 15 cabañas, Castor Ski Lodge, inauguró un spa. El clásico restaurante de su base, Morada del Águila, amplió su cocina y dejó a la vista la parrilla estrella del lugar.

Cerro Castor, además, tiene el snowpark más grande de Sudamérica y un circuito de esquí de fondo (con clases gratuitas para principiantes). Competencias de golf y polo en la nieve son algunos de los eventos más atractivos que organiza.

Desde vóley en la nieve o paseos en trineo hasta esquí nocturno, entre las actividades

Del otro lado de la cordillera

En Chile, a 35 kilómetros de su capital, se ubica Valle Nevado, el centro con 40 pistas para todos los niveles, tres hoteles y departamentos, siete restaurantes, piscina climatizada, fitness center y pub con música en vivo. Cuenta con servicio de Heli-ski permanente para que esquiadores y snowboarders expertos puedan ascender en helicópteros hasta cimas de 4.200 metros y descender deslizándose por zonas vírgenes con pendientes de hasta 2 mil metros de desnivel.

Esta temporada organiza degustaciones de vinos chilenos y, en agosto, la Semana Foodies, en la que cocinan reconocidos chefs nacionales e internacionales. Las estadías en Valle Nevado incluyen media pensión, alojamiento, medios de elevación y acceso al Fitness Center. Los precios por tres noches en base doble van desde los u$s 663 a u$s 945 según el hotel que se elija.

Cerca de allí y a 164 kilómetros de Santiago de Chile, está Ski Portillo, el centro de esquí más antiguo de Latinoamérica. Esta temporada celebra 70 años y, siempre vigente, modernizó su sistema de fabricación de nieve y agregó, con un costo de u$s 3,5 millones, 25 nuevas máquinas automáticas. La estadía allí incluye alojamiento, pensión completa y hasta pases de esquí con un costo por persona de u$s 4050 en julio, pero u$s 2400 en temporada baja. Hay opciones más económicas en su Inca Lodge, una suerte de hostel para grupos de amigos: u$s 1400 por persona en temporada alta y en baja, u$s 1190.