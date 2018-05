En 1975, unos cuantos años antes de filmar sus famosísimas "La sociedad de los poetas muertos" o "The Truman Show", el director de cine Peter Weir llevó a la pantalla grande una atrapante versión de la novela "Picnic at Hanging Rock", de Joan Lindsay. Con imágenes hipnóticas de jovencitas de blanco paseando por la naturaleza y leyendo poesía y una atmósfera enrarecida por la tragedia que caía irremediablemente como el sol de la tarde logró una película memorable.

Amazon Prime redobla ahora la apuesta aceptando el desafío de transformar en miniserie una película y un libro aclamados ya por el público en sus respectivos formatos. La producción no parece haberse equivocado. Aunque el estreno oficial es hoy, ya empezó a cosechar críticas elogiosas desde que dio su debut en la Berlinale, donde fue muy bien recibida por el público y la prensa especializada.

Es que la historia tiene unos cuantos ingredientes interesantes. En 1900, un grupo de adolescentes, pupilas de un internado para señoritas en Australia, salen de picnic el Día de San Valentín. Van a pasar la jornada a Hanging Rock, una imponente formación rocosa junto al mar, un capricho geográfico devenido en atractivo turístico de la zona, pero que no deja de tener peligros acechantes como serpientes y hormigas venenosas, un lugar inquietante donde los relojes se detienen misteriosamente. La paz bucólica de la tarde de exploración, risitas juveniles y literatura se ve cortada súbitamente cuando varias de las muchachas y una de las maestras del grupo desaparecen sin dejar rastro.

Reina de las tinieblas

Natalie Dormer, una de las estrellas de Juego de Tronos, la recordada Margaery Tyrell, encabeza el elenco de esta miniserie de seis capítulos. La actriz lleva adelante el rol de Mrs. Hester Appleyard, la directora de la institución, una viuda con pasado oscuro y alguna inclinación a la bebida y los arranques intempestivos, guardiana de la castidad de sus mujercitas en esa época victoriana. En este caso, el personaje tendrá dosis más altas de locura que en la película. La performance de Dormer, cuidada hasta el detalle, mereció comentarios entusiastas. Está acompañada de caras conocidas como Yael Stone (Orange Is The New Black) y Samara Weaving (Tres anuncios para un crimen).

La crítica internacional asegura que esta nueva versión extendida logra ser aún más oscura y misteriosa, logrando una adaptación actual pero manteniendo el escenario y el tono original de la ambientación en 1900. El acento está puesto en el crimen y, a diferencia de la película, su estilo es un poco menos soñador y más pesadillezco.

El tráiler y las primeras imágenes que se pudieron ver de esas escenas de iluminación y composición pictórica dan cuenta de que se mantiene el fuerte lazo con el original de Weir, que se transformó en película de culto y resultó fuente de inspiración para cineastas como Sofia Coppola. Rastros de la fascinación de esa atmósfera enigmática de adolescencia cargada de secretos, morbidez, despertar hormonal y destino trágico se perciben en su film "Las Vírgenes Suicidas".

A pesar de tratarse de una producción de época, la historia logra acercarse al espectador contemporáneo con su intriga y poder femenino latente. En los seis episodios que se estrenan se desplegará este relato tamizado de simbología que promete mantener intacto el encanto siniestro de esa candidez juvenil combinada con fatalidad, y las instancias de un misterio que se extiende como la sombra larga del cerro de Hanging Rock.