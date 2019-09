El bar ubicado en la esquina de Dorrego y Castillo en el barrio de Chacarita, es el único destino argentino que se ganó un lugar en el listado de la revista Time Magazines 2019 Worlds Greatest Places, que menciona los cien lugares más asombrosos del mundo.

Creado por un grupo de socios y amigos con experiencia en el sector gastronómico, La Fuerza abrió sus puertas a principios del 2018 y, desde entonces, se transformó en la esquina más pintoresca y convocante del barrio.

"No iniciamos el proyecto buscando reconocimientos, lo hicimos porque queríamos rescatar la tradición del vermú en Argentina, por su relevancia cultural fuertemente ligada a los inmigrantes", cuenta Sebastián Zuccardi, integrante del equipo que completa junto a Martín Auzmendi, Julián Díaz y Agustín Camps.

La lista de Time lo menciona como un destino innovador que ofrece a los visitantes una experiencia única y lo califica como líder de tendencia en la industria. ¿El secreto? Su vermú artesanal.

"Julián me insistió durante dos años para crear un vermú. Un día me explicó cómo se hacía y me di cuenta que contábamos con todo lo necesario para llevarlo a cabo. Teníamos el vino, el alcohol (la familia Zuccardi cuenta con su propia destilería) y las hierbas que mi hermano Miguel se encargó de traer de la montaña. Ahí se sumaron Martín y Agustín y la verdad es que hemos logrado un equipo de trabajo donde hay amistad, valor, respeto y cada uno aporta algo diferente", afirma Zuccardi.

La publicación en la que apareció La fuerza

Durante la etapa de desarrollo, los socios trabajaron con varietales de torrontés y malbec de Mendoza, además de seleccionar hierbas de la precordillera andina para darle identidad al aperitivo.

Respecto al boom que atraviesa el producto, Zuccardi advierte "el vermú llegó para quedarse, está muy arraigado en la historia, con lo que tomaban nuestros abuelos. Pero creo que solo habrá espacio para aquellos que logren darle una identidad, una mirada propia. En eso estamos nosotros".

El deseo de sus dueños es que los visitantes experimenten La Fuerza como un momento, más que un producto. "Queremos que la experiencia de venir al bar no sea solo para tomar vermú, sino para recuperar esas vivencias que tienen que ver con la cultura y su origen" finalizan y la revista Time coincide con ellos.