La corrupción es un concepto que engloba múltiples delitos contra la administración Pública. Dádivas, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito son algunos de los tantos ejemplos que están tipificados dentro del Código Penal. Es un problema global, de antes y de ahora, que aborda el ámbito social y político y, muchas veces, trasciende la cuestión penal. Ya lo dijo Platón hace muchos años: "La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicaicón de los deseos".

En los últimos años, la sociedad se hizo eco de la frase"roban, pero hacen". "Creo que los ciudadanos argentinos no son conscientes de la gravedad del problema. La corrupción le gana a todo nuestro sistema legal. Si no analizamos las causas seguiremos enfocando mal los esfuerzos por combatirla. Los errores están en la implementación. Mientras no avancemos en desmantelarlos, mucho puede ser maquillaje", cuestiona Marcelo de Jesus, ex presidente de FORES y abogado a cargo de consultorías en temas de administración de justicia. En el mismo sentido, Alejandro Drucaroff, especialista en ética pública, sostiene que las leyes en sí mismas no determinan nada porque falta en la sociedad la idea de que se van a cumplir y los organismos de control resultan deficientes.

Según distintas estadísticas, las causas de corrupción duran en promedio 11 años y muchas prescriben por lo largo del proceso sin que haya una resolución judicial del caso. "Argentina tiene un claro oscuro en el combate a la corrupción. Aparecen investigaciones trascendentes que se diluyen, adoptamos normas jurídicas que no se aplican. No estoy de acuerdo con la imprescriptibilidad en los delitos en la mteria porque promueve a que la causa, movida conforme a los tiempos políticos, no termine nunca y que los jueces no sean sancionados por cajonearlas", explica De Jesus.

Históricamente se dudó acerca de la independencia en la justicia, otro factor incidente en la problemática en cuestión. "Los jueces están más comprometidos con la política que con la justicia.", evalúa De Jesus. Por suparte, Drucaroff señala que el financiamiento en las campañas políticas es una deuda a tratar porque el sistema permite que las grandes empresas determinen o condicionen a los candidatos más importantes, favoreciendo un ambiente propicio al servicio de la corrupción.

La causa de los cuadernos resultó paradigmática porque fue la primera vez que se investigó al poder económico. En este marco, De Jesus expresa: "El sistema de cartelización de obra la pública donde empresas acuerdan quién gana las licitacioens existe desde larga data, pero comprende todas las contrataciones del Estado. Debe haber más cuadernos alternativos. Se descubrieron los de la obra pública que solo constituyen una parte del entremado. Me pregunto qué sucede con las obras sociales, sistemas impositivos y demás eslabones de la economía".

“En principio, el dinero de la corrupción sale del Estado. Ningún empresario saca la plata de su bolsillo. El sobreprecio aparece cuando el Estado paga más dinero de lo que debería abonar”, afirma Drucaroff. Siguiendo esta línea, De Jesus señala a la falta de control adecuado en la gestión de gobierno por parte de organismos independientes como uno de los principales factores que favorecen los índices de corruptibilidad. Así, cuestiona que la Oficina de Anticorrupción (OA) dependa del Poder Ejecutivo y que la Auditoria General se haga después de que se hayan gastado las partidas presupuestarias. “La impunidad define una corrupción sistémica”, concluye.

Miradas dentro y fuera de la Justicia

Un magistrado federal, un juez de Casación y un diputado provincial hablaron con BAE Negocios para dar sus perspectivas sobre la lucha contra la corrupción a nivel nacional

Sebastián Casanello (Juez Federal del Juzgado Nº 7 de Comodoro Py)

1. ¿Cómo afecta la corrupción a las arcas públicas?

-Por corrupción se entiende la traición de los fines públicos por intereses privados. Afecta a las arcas públicas directamente cuando existe un peculado o una administración fraudulenta, pero también, de modo indirecto y generalizado, cuando un funcionario elige no hacer su trabajo -abandona los intereses generales por los propios-. Cuando es generalizada tiene efectos arrolladores y se manifiesta con cada ilegalismo.

2. ¿Cómo se combate en el nuevo Código Procesal Penal?

-Al ser adversarial, el nuevo Código respeta el modelo constitucional de proceso. Al poner al frente de las investigaciones a los fiscales, introducir el principio de oportunidad y desformalizar els sitema, va a resultar una herramienta mucho más eficiente. Además, permite hacer política criminal y medir rendimientos. Del mismo modo en que decimos que un buen abogado es el que gana más juicios, podría medirse cuantos casos preparados por los fiscales terminan en condenas. Por otro lado, considero que el Código Penal debe resultar un instrumento integral, sistemático y moderno. Pero también son sumamente importantes las normas de procedimiento porque son las que posibilitan la realización del derecho penal material. El problema del sistema federal es la dificultad para lograr juicios y sentencias definitivas.

3. ¿Cómo se combate el fianciamiento en las campañas políticas?

-Con controles cruzados, transparencia y participación ciudadana.

4. ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la corrupción?

-La anomia y la falta de transparencia.

5. ¿Qué porcentaje de causas en materia de corrupción trabaja en su juzgado?

-Es difícil extraer un porcentaje porque el tipo de causas que manejamos es muy heterogéneo. Puede ir desde la denuncia de un nombramiento ilegal hasta la falsificación de un certificado médico por parte de un funcionario para ausentarse del trabajo o la megadefraudación con lavado de activos que implica decenas de imputados. Al no existir hoy lo que se llama “principio de oportunidad”, si hay impulso fiscal todos esos hechos deben investigarse. Es una de las razones que explica la enorme sobrecarga de los juzgados y la ineficiencia del sistema. En relación al universo total de causas, la mayor cantidad está integrada por violaciones a la ley de estupefacientes

Guillermo Castello (Diputado provincial de Cambiemos)

1. ¿Cómo afecta la corrupción a las arcas públicas?

-La corrupcion afecta las arcas públicas porque se resiente la actividad económica y la rentabilidad de algunas empresas. En algunos casos, de manera bastante directa sea por la pérdida del valor de las acciones o del daño reputacional; en otros, de forma indirecta por la paralización de algunos contratos y obras y por la reticencia de los extranjeros a invertir, asociarse o financiar empresas locales.

2. ¿Cómo se combate en el nuevo Código Procesal Penal?

-Considero que el nuevo CPP les da mayores atribuciones a los fiscales y aliviana la tarea de los jueces, quienes se limitarán a juzgar y controlar el proceso. Además, otorga mayor oralidad y flexibilidad, acortando los plazos de las investigaciones y aumentando la transparencia en el sistema.

3. ¿Cómo se combate el financiamiento en las campañas políticas?

-Es un tema que genera polémica y dificultad a la hora de combatirlo. En tal sentido, el gobierno está impulsando un proyecto, consensuado con parte de la oposicion, para bancarizar todos los aportes y así conocer su monto y la identidad de los aportantes

4. ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la corrupción?

-Los factores que inciden en la corrupcion son muchos pero podemos destacar el deficiente rol de la Justicia a la hora de investigar y sancionar, la cooptación del poder politico de los órganos de control, el excesivo intervencionismo del Estado en la economía, que genera “peajes” en todos lados, y, por qué no, cierta indulgencia de la ciudadania.

5. ¿Qué opina sobre la situación judicial de Franco Macri en la causa de los cuadernos?

-No conozco las razones por las que fue citado, pero es evidente que estamos ante una Justicia independiente y un gobierno que no presiona jueces, a los que deja actuar. Esta vez sí, “caiga quien caiga”.

Mariano Borinsky (Juez de la Cámara de Casación y presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal)

1. ¿Cómo afecta la corrupción a las arcas públicas?

-La corrupción es la intersección entre el crimen y la política . El nuevo código penal duplica las escalas penales en casos de corrupción tornándolas de cumplimiento efectivo de prisión . También prevé el decomiso , es decir, el recupero de bienes de ilícitos desde el comienzo del proceso penal .

2. ¿Cómo se combate en el nuevo Código Procesal Penal?

-En el nuevo Código Procesal Penal se prevén técnicas de investigación a cargo de policía judicial, especializada para combatir el crimen organizado y la corrupción. Además, propone un sistema acusatorio que pone la dirección de la investigación en manos del fiscal, mientras que las decisiones sobre garantías constitucionales, como allanamientos o intervenciones telefónicas, estarán a cargo del juez. Asimismo, es necesario cambair el régimen penal vigente hacia una modernización y sistematización del Código. En ese sentido, se proponen penas más altas para los delitos de corrupción (hasta 15 años de prisión), que actualmente rondan los 6 años de máxima, lo que generará la vigencia de la acción penal durante un plazo más prolongado, sin necesidad de recurrir a posturas doctrinariamente cuestionadas. A su vez, el nuevo Código Penal agrega la posibilidad de que el juez disponga la devolución del dinero, bienes y ganancias del delito (decomiso anticipado) desde el comienzo del proceso penal, cuando se admita la procedencia ilícita de esos bienes.

3. ¿Cómo se combate el financiamiento en las campañas políticas?

-Tipificándolo como delito con pena de prision y decomiso de bienes.

4. ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la corrupción?

-La falta de transparencia en las políticas públicas y de precisión legal penal efectiva para sancionar los delitos de corrupción. En este sentido, el nuevo código penal prevé un nuevo capítulo de corrupción de funcionarios públicos.

5. ¿Qué expectativas tiene con la implementación del nuevo Código en materia de corrupción?

-Tengo altas expectativas tanto con el nuevo código procesal penal como con el código penal, que se enviará al Congreso en marzo, porque implementan nuevas herramientas para combatir la corrupción , la inseguridad , el narcotráfico , el terrorismo, la violencia se genero y otros tantos delitos.