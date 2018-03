Eduardo Galeano afirma que “estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios”. En el mundo actual es más importante la apariencia que la esencia. Por eso vale más el envoltorio que su contenido.

Está claro que a todos nos gusta ser la mejor versión de nosotros mismos y estar en sintonía con nuestra apariencia, que siempre ha tenido una gran importancia a lo largo de la historia. La sociedad ha mostrado diferentes modelos de belleza masculina y femenina. Desde el peso, la estructura del rostro o la musculatura hasta la piel tersa y el cabello perfecto, la sonrisa o los ojos atractivos. Estos modelos de perfección son muy llamativos y, a la vez, muy engañosos. No es extraño que, en este escenario, aparezcan casos de dismorfobia: vivir sin aceptar la propia apariencia. El término psicoló- gico indica un trastorno muchas veces angustioso e invalidante.

El individuo tiene una preocupación excesiva por algún defecto real o imaginario en su físico. Su conducta está vehiculizada por una imagen que nunca llega a tolerar y aceptar como apta para tener relaciones sociales satisfactorias y para estar bien consigo mismo. Evidentemente, estas personas tienen problemas en casi todas las áreas vitales, porque al percibir su imagen como insoportable y llena de defectos cualquier actividad en grupo les produce una ansiedad muy alta. Cada vez se aíslan más con el consecuente peligro de caer en depresión. En realidad el malestar por su imagen es interno; por muchas operaciones o tratamientos estéticos a los que se sometan nunca estarán contentos.

El cuerpo, entendido como el lugar que nos da una entidad física y nos permite actuar sobre el mundo externo es una parte más que importante de nosotros; junto a las emociones y pensamientos forman un “todo” que nos diferencia del resto. Lamentablemente los cánones de belleza actuales y la percepción errónea de lo que es la salud nos llevan a pelearnos con esa cáscara que nos envuelve. Los medios de comunicación, la publicidad y la sociedad tienen tanto poder como para lograr que alguien deje de comer o se lo pase en el gimnasio levantando pesas a fin de ser como los modelos que presentan. Si somos bellos como ellos indican, tendremos más éxito y seremos felices. El atractivo se compra y se vende.

Aumentan considerablemente los tratamientos estéticos. Alguna vez para sentirse bien; otras, inconscientemente, para gustar a los demás. Nada hay de malo en querer agradar a los otros pero muchas personas cimientan sus logros en el aspecto exterior; casi todo ronda en torno a la estética. Es verdad que el físico atrae pero no hay que olvidar que la personalidad enamora. No se puede buscar belleza en el exterior si no se es capaz de verla dentro de uno mismo.

De todos modos, para sentirnos bien por dentro, ayuda que nos sintamos bien por fuera. Preocuparnos por nuestra higiene, por nuestra fragancia o por la armonía y belleza de nuestro cuerpo no es superficial: es señal de que nos queremos. Hagamos visible nuestra belleza propia y auténtica. Porque la belleza no se crea, se descubre y se comparte. Cuidar el cuerpo es respetable y saludable, sin permitir que se transforme en una especie de celda en la que estamos condenados a vivir. “No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma” decía Pitágoras.

Nuestro cuerpo puede no ser hermoso, pero la luz que viene de nuestras fuentes más recónditas de vida, harán incluso que un cuerpo que no es bello en el sentido común parezca hermoso y radiante. Si el interior se vuelve hermoso – y depende de cada uno – lo exterior tendrá que moldearse de acuerdo al interior. El exterior no es esencial, tendrá que reflejar el interior de alguna forma. Estamos tan identificados con la periferia de nuestro ser que hemos olvidado que la periferia no existe en sí misma. Debe haber un centro en el interior y desde allí debe comenzar nuestro cambio.

“Dos orugas eran amigas y pasaban gran parte de su tiempo juntas. Un día una de ellas murió, por lo cual su verdadera y leal compañera, transida de dolor, inició una vigilancia al lado de su cuerpo inmóvil. Tras muchos días tristes, la oruga levantó los ojos y se encontró con una mariposa que la miraba fijamente.

–¿Por qué lloras? -preguntó la mariposa.

–Porque he perdido a mi amiga –contestó la oruga.

Entonces desplegando todo su esplendor y belleza la mariposa le dijo:

–Pero si yo soy tu amiga. El milagro de la transformación había convertido a la oruga en un bello ser alado. Su fealdad se había transformado, pero su interior seguía siendo el mismo, porque la esencia jamás desaparece”.