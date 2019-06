Los CEOs de las principales organizaciones empresariales que a la hora de gestionar los activos de la corporación que lideran, toman sus decisiones en base al mayor margen de beneficios que puedan obtener, son los responsables de la caída del empleo futuro, no los robots ni la tecnología.

Así lo afirmó el periodista experto en inteligencia artificial y digitalización Brian Merchant, quien en un artículo en "Gizmodo" expresa que "hay que ser muy claros: en este momento concreto, los robots no son entes capaces de buscar y solicitar tu trabajo y aprovecharse de sus ventajas competitivas". Agrega Merchant: "no se encuentran en la trastienda de algún lugar conspirando para realizar trabajos humanos en masa. La decisión de automatizar el empleo no es tomada por ellos, sino por las administraciones".

“Es una decisión humana la que elimina el trabajo”

"Se trata de una decisión que, por lo general, se toma para reducir los costos de mano de obra humana, aunque también para reforzar la eficiencia y mejorar las operaciones y la seguridad", asegura el especialista, quien no duda en afirmar que "es una decisión humana que en última instancia elimina el trabajo", para quien "pretender convencer de cualquier forma a la población de que la llegada de los robots es inevitable es la peor forma de determinismo tecnológico y conduce a una escasez de pensamiento crítico sobre cuándo y cómo se. Para Merchant, las tensiones sociales originadas en el futuro modelo laboral no serán causados por el ingreso masivo de robots como mano de obra, sino por las decisiones empresariales que en muchos casos "implementan de forma incorrecta la automatización con sistemas que empeoran nuestras vidas y se vuelven más ineficientes".

A despertar

"Tenemos que despertar", añade. "Esto no es un fenómeno sin rostro de la mejora inexorable tecnológica a la que todos debemos someternos. Esto es muy simple: ricos propietarios de negocios y clases ejecutivas que encuentran nuevas formas de enriquecerse". La historia de siempre: la obsesiva creación de valor a toda costa para generar una plusvalía en base al recorte de derechos y los ingresos de los trabajadores.

"Los jefes de compañías de todo el mundo están ansiosos por implementar la automatización: ven a esos robots como el principal medio para mantenerse por delante de la competencia, de aumentar las ganancias y reducir costos. Han decidido comprar y construir más robots en lugar de pensar un plan para los trabajadores que les sustituirán. Los ejércitos de robots que "vienen a por tus trabajos" están dirigidos por la clase elitista que va a Davos", concluye Merchant.