En tiempos de personajes femeninos fuerte en las pantallas y movimientos que pugnan por la igualdad de condiciones para las mujeres en las calles, las galas de premiación en Hollywood tuvieron como protagonistas a varias de las producciones que acompañan esa tendencia. The Marvelous Mrs Maisel se destacó como una de las ganadoras, arrasando con las estatuillas.

No faltan motivos para prestarle atención a esta serie de Amazon que lleva el sello de los creadores de Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino (a quien se pudo ver con sus extravagantes sombreros en las entregas de premios) y su esposo Daniel Palladino. Esa marca de autor se reconoce en los diálogos afilados y por momentos vertiginosos. Sin embargo, en este caso, la historia transcurre en un ámbito completamente diferente de su anterior trabajo.

Fines de la década del ‘50 en Nueva York, una ciudad de grandes luminarias y antros subterráneos. La protagonista es Midge Maisel, un ama de casa de Manhattan que vive en un coqueto departamento, está casada, tiene dos hijos pequeños, cuenta con habilidad para cocinar un plato de su especialidad y tiene un inmejorable sentido del humor. En realidad esto último es un superpoder que se le irá revelando a medida que avanza la trama.

Su soltura impertinente y su capacidad de hacer reír la llevarán, casi por accidente, de su vida doméstica de esposa y compañera de un aspirante a cómico a ser ella misma protagonista en el escenario. Este viaje del Upper West Side al under del Soho implicará romper muchas de las convenciones de la época y del entorno sobre el rol de la mujer. La serie tiene como protagonista a la talentosa Rachel Brosnahan, que tuvo papeles en House of Cards, The good wife y Crime in Six Scenes de Woody Allen, entre otras.

Logra un personaje entrañable, ligero y punzante a la vez. El trabajo de arte, que no tiene despercio, la galería de personajes secundarios y hasta los textos de los monólogos de Stand up son puntos fuertes de la propuesta. El personaje de la señora Maisel y su performance estaría inspirado en algunas de las grandes damas de la comedia de hace algunas décadas como Phyllis Diller, Joan Rivers y Anne Meara, entre otras.

La ficción incluye un personaje de la vida real: el gran Lenny Bruce. Tras una primera temporada tan victoriosa, aclamada por el público y premiada por la crítica, ya se tejen las expectativas para la segunda entrega. Por ahora, se sabe que comenzará a rodarse en marzo y, esta vez, Nueva York no será la única locación. Según reveló la creadora, el dúo de mujeres poderosas, Midge y Suzie, su representante, saldrá a la ruta.