Es la historia de cómo una mujer debe reencontrarse a sí misma después de que la separación de su marido suponga el desmoronamiento de todo su mundo. Todo cambia en la vida de Olga cuando, después de quince años de matrimonio, Mario la abandona por una mujer muy joven. Sola con sus dos hijos, su mundo en apariencia perfecto se desarma. Atrapada entre las cuatro paredes del departamento que antes llamaba hogar, Olga no duerme, no come y casi no se reconoce: cuando se mira por la mañana, la imagen que le devuelve el espejo es la de una mujer que ha perdido todos sus atributos, y tendrá que buscar otras palabras que la definan y le permitan seguir adelante. El lector se convierte en testigo de una caída libre hacia la desolación, un lugar donde ya nada tiene sentido. Pero en este "thriller del alma" cabe la sorpresa, y el abandono puede abrir puertas que antes eran muros. «Llega un momento en que el futuro se reduce al deseo de vivir en el pasado, manipulando los tiempos verbales.», dice la escritora Elena Ferrante, la autora italiana de la que se sabe muy poco, pero ya vendió millones de libros en los 42 países a los que llegan sus textos.

Los días del abandono, de Elena Ferrante, editado por Lumen. Precio: $299