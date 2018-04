Seguro de Representatividad. Contra el típico modelo populista de la prórroga de potestades legislativas conocida usualmente como delegación, apareció en Europa la lógica de compartir más funciones administrativas, dotarse de recursos humanos de alta capacitación técnica y especialidades para producir normas regulatorias y ampliar las competencias de control, como los ejes de trabajo sobre los que se puede desarrollar una estrategia que ofrezca a la ciudadanía una demostración de la necesidad de la existencia de los Parlamentos locales, ante los nuevos desafíos que aparecen en la América del Sur.

Nótese que la utilización del vocablo Parlamento está profundamente enraizado en la cultura y la historia monárquica británica y puede ofrecer como fuente una salida decorosa para los maltratados Congresos nacionales sudamericanos. Poca legislación, muy genérica, mucha influencia en el control y participación activa en la formación del gobierno, pueden garantizar la supervivencia del estamento que desde la Revolución Francesa fue sinónimo de democracia, representatividad popular y ley, y que se marchita ahora cuando el poder se concentra por las deformaciones típicas de cada país, pero también por la necesidad de enfrentar con alguna chance a la hiperconcentración de la economía mundial.

Resumiendo, sé que no estoy a la altura de resolver las dudas metafísicas que plantea Jürgen Habermas en sus apreciaciones sobre la legitimación del poder en el esquema republicano y liberal, en especial porque esas nociones se instalan en la base de un sistema democrático cuyo punto de partida es la libertad de la emisión del sufragio. En efecto, no tenemos incorporación cultural de la concepción de la no obligatoriedad del voto, pero si partimos del "contrato constitucional" renovado en 1994 en Argentina como la base elemental positiva de nuestra convivencia republicana, aquella exigencia especial al Estado Constitucional de derecho deberá traducirse en el control popular y parlamentario de las designaciones y remociones de los funcionarios propuestos a los órganos supranacionales con competencia normativa. Por ejemplo, si avanza la incorporación a la OCDE, merecería un tratamiento especial la designación de los funcionarios que representen al país en sus órganos.

La deslegitimación política de la representación popular en el órgano legislativo que generaron los liderazgos concentrados y unipersonales de América latina se ancla en la búsqueda e imposición de una democracia plebiscitaria como sistema de gobierno no republicano, con los efectos que produce: falta de debates sobre creación y modificación de leyes en sentido formal y material, pérdida de consenso y respeto social por los legisladores, falta de estructura técnica para estudio de la temática cada vez más compleja (como los impuestos, tecnología, biotecnología, etcétera).

Quizás, la justificación de Waldron, en función de la necesidad de profundizar el debate y el ejercicio reflexivo, para dotar de contenido democrático a las decisiones judiciales, sea de fácil adaptación al orden legislativo, con la solidez que le adjudica la atribución natural de sus competencias al sujeto Congreso/Parlamento.

La crísis de la resprestentatividad legislativa (Parte I)