Una de las series documentales más interesantes y divertidas en las grillas del SVOD es The toys that made us, unos ocho episodios que narran el origen de varias marcas de juguetes. Ahí están los Lego, Barbie, los Transformers, la serie Star Wars, Hello Kitty o He-Man, que tienen detrás una historia notable, llena de anécdotas a veces absurdas (no había chiches de Star Wars en pleno auge del filme, por ejemplo) y que además reflejan un tiempo y su sociedad. No va a parar de verla.

Título original: Ídem, EE.UU., 2017-18. Dirección: Tom Stern Serie documental en ocho episodios. Disponible en: Netflix