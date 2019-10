Ana María Shua publicó su nuevo libro en el que, a través del microrrelato, observa el fenómeno de la guerra en sus más variadas formas. Algunos textos tienen relación con guerras del pasado y otros con guerras del futuro. La escritora que no se ata a ningún género, ni edad (escribe cuentos infantiles), esta vez eligió este camino para desarrollar el tema de la guerra.

"Escribo narrativa: microrrelato, cuento, y novela. Voy alternando entre los distintos géneros porque eso me permite seguir trabajando siempre: es una manera de superar bloqueos. Ya tengo seis novelas, cuatro libros de cuentos, seis de microrrelatos. El próximo va a ser de cuentos", dice la autora a BAE Negocios.

—¿Por qué la guerra como tema?

—Es un tema universal, desoladoradoramente humano. Yo diría que casi define a la humanidad. La historia de una nación es la historia de sus guerras. Pero además es un tema lo bastante amplio y fascinante como para permitirme escribir todo un libro sin salir de sus límites: están las armas, los guerreros, la historia, las consecuencias y secuelas de la guerra, sus prolegómenos, en fin, es un tema casi infinito.

—¿Se puede separar a la guerra del hombre? ¿Llegará el momento en que la guerra no exista?

—No tengo la menor idea. Se podría decir que no vamos por ese camino, ya que hay guerras constantemente en distintos lugares del Planeta, pero también hay que admitir que la humanidad está ejerciendo algún tipo de control sobre sus propias ansias de guerra. Quizás no cambió tanto la realidad como los ideales, pero eso también importa.

—¿Hay guerras justas?

—Sí, por supuesto. Hay guerras defensivas, guerras de supervivencia, en las que un pueblo o una nación lucha por no desaparecer, por sostener su diferencia cultural, por el derecho a seguir respirando. Yo soy judía, si los aliados no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, no estaría hoy aquí contestando esta entrevista.

—¿Cómo define al microrelato?

—De la manera más simple: es un texto que tiene algo de narrativo y no más de 300 palabras.

—¿Este libro , que está dividido en 4, lo pensó como un todo desde el principio?

—Fui buscando temas, como decía antes. Las armas, los guerreros famosos, la medicina militar.Cuando uno empieza a meterse en cierto universo, cada información va llevando a otra. Al principio no pensé en la organización del libro, ese trabajo lo hice al final con la ayuda de mi editor español, Juan Casamayor.

—¿Por qué le parece que es un género que no se publica tanto?

—Porque es poco comercial. La gente prefiere leer novelas. Detrás y a cierta distancia, viene el cuento. Muy atrás el mircrorrelato, que tiene menos lectores, y por eso las editoriales lo miran con desconfianza. Es lógico. Y por supuesto, atrás de todo, llega jadeando la poesía, que a la hora de vender, pierde todas las carreras.

—¿Qué rol le parece que cumple el microrrelato?

—No sé, es literatura. A mí me gusta muchísimo. Antes no se llamaba microrrelato sino cuento brevísimo, y siempre fue parte de nuestra narrativa. Todos los grandes maestros del cuento, como Borges, Cortázar, Ocampo, Bioy, Denevi, Blaisten, escribieron microrrelatos, solo que no los llamaban así.

—¿Que le gustaría que el lector encuentre en este libro?

—Placer, reflexión, emoción, risa. Me gustaría que se sienta interpelado, perturbado, dispuesto a pensar otra vez en en ese fenómeno terrible y asombroso que es la guerra. Que no salga del libro tal como entró.

—¿Los microretalatos son como las poesías, libros para tener en la mesa de luz y leer sin tiempos?

—No sé si tanto, pero sin duda no son libros para leer de una sentada. Es importante saborearlos de a poco, si tratamos de leer muchos seguidos provocan un "efecto empacho". Un libro de microrrelatos es un poco como una caja de bombones.