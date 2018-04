El duque blanco del rock murió envuelto en sonidos de jazz. Aunque en su carrera musical abundaron los giros estéticos y las reinvenciones sonoras dentro del rock, David Bowie murió abrazado a una banda de jazz, que naturalmente invadió sus últimos suspiros creativos con una sonoridad diferente a sus trabajos previos.

Hablamos de Blackstar, su último disco, editado apenas dos días antes de su muerte, a los 69 años, abatido por un cáncer de hígado. El despertar del álbum y su concepción final es retratado con inteligencia en el reciente documental "David Bowie: los últimos cinco años", disponible en Netflix, que ofrece una indispensable mirada sobre una etapa reveladora del gran músico británico.

Es verdad que el acercamiento de Bowie a músicos de jazz había registrado episodios previos. En 1993 editó el disco Black Tie, White Noise, en el que compartía cartel con un músico homónimo de la vanguardia del jazz: el trompetista Lester Bowie. Acaso motivado por la curiosidad de tocar junto a alguien con su apellido pero sin parentesco, David convocó a Lester para grabar y su comunión de ideas puede apreciarse en el tema Looking for Lester. Rara conjunción, la del príncipe del rock y el vanguardista del Art Ensemble of Chicago, que acaso haya marcado al Bowie del rock para su exploración posterior.

Más conocida es su participación en la banda sonora de la película El Halcón y el Hombre de la Nieve, compuesta por el guitarrista Pat Metheny, con quien comparte el consagrado tema This is not America.

Pero su maridaje más entusiasta con músicos de jazz llegaría sobre el final de su vida. Primero fue el turno de la extraordinaria compositora, arregladora y directora de orquesta Maria Schneider, una de las artistas más respetadas del mundo del jazz. Su colaboración está retratada en el documental antes mencionado, en palabras de la propia Schneider. Ella recuerda a Bowie como un artista sin miedo para crear o provocar. "Al principio había mucha oscuridad en mi propia música y luego con Bowie volvió de repente esa oscuridad: él estaba sacando mi bestia de adentro", confesaría luego la compositora, ganadora de varios Grammys. La audacia era una constante en Bowie. "Adentrate más en el agua, allá donde no te sientas cómodo", sostenía al hablar de sus exploraciones artísticas. Bowie llamó a Maria para convocarla a colaborar en un tema, Sue (or in a season of crime). El tema, que vio la luz en 2014, incluía un seleccionado de músicos de jazz, entre ellos, el saxofonista Donny McCaslin, el guitarrista Ben Monder, el bajista Tim Lefevre y el baterista Mark Guiliana. La versión fue difícil de asimilar por aficionados al rock como por amantes del jazz, pero ese desconcierto acaso fue el resultado inevitable de la presión de Bowie sobre sus propios límites. "Lleguemos hasta donde nadie haya llegado antes", alentaba.

A principios de 2015, Bowie comenzó a trabajar en Blackstar. No logró reclutar a Schneider -ocupada con proyectos propios- pero ella lo derivó a los músicos de McCaslin. Bowie le envió un correo al saxofonista: "Me encantaría grabar un par de temas con el Donny McCaslin Group". El resto es historia conocida. Blackstar, obra de compleja aprehensión, resultó un éxito comercial, algo con lo que Donny y su banda jamás habrán soñado mientras fatigaban los clubes de jazz de Nueva York.