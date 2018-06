n El hijo menor de una pareja de psicoanalistas exiliados en San Pablo se pregunta por el origen de su hermano mayor. Adoptado antes de escapar de la dictadura argentina, el enigma filiatorio del primogénito encarna con la historia política y da nuevos sentidos al tema de la identidad, que aquí es a la vez íntima y social. Y en su particular textura narrativa -que cruza el portugués y el español, el estilo lírico con el ensayo y la autobiografía- se expresa también la marca profunda de la cultural psi y su persistente voluntad de verdad. En esta novela -elogiada de modo unánime por la crítica y distinguida con los premios Jabuti en Brasil y Saramago en Portugal- Fuks aborda con extrema delicadeza la sensible cuestión del amor entre los miembros de una familia desde una óptica no explorada por los hijos de la llamada generación del 70. Los padres conocen muy bien las teorías sobre hijos adoptados y biológicos. Sin embargo, la vida es diferente de lo que explica la bibliografía especializada. Le cabe entonces al escritor revisar ese pasado violento y dar nuevo sentido a la trama familiar. El resultado es una prosa al mismo tiempo lírica y ensayística que combina una extrema sensibilidad con una revisión lúcida y sin concesiones de la historia reciente argentina con la libertad de quien ha nacido en otro país.

La resistencia, de Julián Fuks, editado por Literatura Random House. Precio: $299.