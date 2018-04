El secretario y coordinador del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, confirmó que en el sector existe un “sentimiento de profunda preocupa” al sostener que observan “alarmante que la caída del mercado interno es cada vez más acentuada”. “Veníamos creciendo en producción, hasta llegar a 125 millones de pares. Caemos por debajo de 100 millones. Vemos que la caída se sigue profundizando”, alertó.

Ese descenso se combinó con el aumento de las importaciones, que lejos de ofrecer mejores precios finales en las vidrieras, sólo reemplaza el producto y –en el mejor de los casos- genera mejores condiciones de financiamiento para los comerciantes por plazos de pago más extensos, pero sin rebajas.

“La caída de precios no se encuentran reflejadas en la vidriera por lo tanto el consumidor no consigue mejores precios. Los grandes importadores tienen capital para financiar, lo que les permite entregar productos con más facilidades de pago, cosa que no sucede con los productores locales porque la cadena de pago es más corta”, enfatizó.

Moschetto señaló que “en países más organizados se toman medidas más restrictivas para cuidar sus mercados” y dijo que en la Argentina “no sólo hay importaciones sino que también se encamina a realizar acuerdos que son desequilibrados, como el caso UE, mirando desde las normas de origen como los otros”.

Para resolver el conflicto en el sector, el dirigente de la CIC pidió “tener un equilibrio en la administración de las importaciones”, y que se incremente el consumo interno, hecho que “no depende ni de los productores ni de los consumidores”. “La gente tiene menos capacidad de compra a partir del aumento de tarifas”, se lamentó.

Por su parte, la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA) manifestó su preocupación ante un el aumento en las importaciones del orden del 51,44% en unidades registradas durante los primeros dos meses del año, comparados con el mismo período de 2017. Asimismo, las empresas importadoras pasaron de 406 en 2015 a 1.420 en la actualidad. Según un relevo de la CIMA, durante el periodo enero-febrero de 2018 ingresaron al país 10.330.279 productos de marroquinería, mientras que en igual período de 2017, se importaron 6.821.567 de unidades. En ese sentido, el presidente de CIMA, Ariel Aguilar remarcó que “el sector marroquinero siempre convivió con lo importado. Lo que ocurre hoy es que se han sumado actores de otros rubros, que solo importan mercadería, sin producir nada en el país. Eso está destruyendo a la industria local, llevando al cierre de fábricas y pérdida de empleo”, enfatizó.