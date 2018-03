Esta en la primera novela de Laura McVeigh, quien nació en Irlanda del Norte. Antes de escribir a tiempo completo, fue Directora de PEN Internacional, la organización mundial de escritores y viajó mucho trabajando en campañas a favor de la libertad de expresión y la educación de las niñas.

Actualmente vive en Londres y desde allí respondió a las preguntas de BAE Negocios, sobre su primer novela (ya tiene casi terminada la segunda) que cuenta la historia de una familia de refugiados que escapa de la guerra en Afganistán en la década del 90, e inicia un largo viaje en busca de libertad y seguridad.

Samar es la protagonista de 15 años y junto a su familia se ven obligados a salir de Kabul. Su mundo cambia y ella se aferra a su familia y a la esperanza para sobrevivir.

Samar revela su extraordinaria capacidad de resistencia y el descubrimiento de que todo es posible.

–¿Por qué eligió el tema?

–La Casa del Almendro trata de la guerra, el conflicto, la familia, la educación, el amor, la pérdida, la literatura y el poder de la imaginación para sostenernos. Cruza muchos temas. Al final, eliges escribir sobre lo que más te interesa y lo que sientes que es importante.

–¿Es ficción o hay personajes tomados de la realidad?

–Si bien no conozco a nadie que haya pasado por todas las experiencias que sufre la protagonista, sé que estas cosas suceden en nuestro mundo. He conocido personas de muchos países que han tenido que huir de sus hogares o vivir en el exilio. Buscar refugio es algo que siempre ha afectado a la humanidad. Ahora somos más conscientes de ello debido a la crisis actual, pero no es algo nuevo.

–¿Cómo fue el proceso de escribir su primer novela?

–Emocional, debido al tema de la novela. Hay que viajar con los personajes en la escritura, y espero, en la lectura.

–¿Samar puede ayudar a entender la realidad de los refugiados?

–Eso espero. Quería escribir una historia que fuera universal, que tuviera una verdad emocional a la que cualquier lector pudiera conectarse.

–¿Cómo es sobrevivir y empezar de nuevo?

–Está en nuestra naturaleza humana: la capacidad de seguir adelante ante los obstáculos, la capacidad de reinventarnos, de encontrar sentido ante la incertidumbre.

–¿Cuál es el rol de la literatura?

–La narración de historias es fundamental para el espíritu humano. Literatura, novelas, historias, nos dicen quiénes somos, cómo es nuestro mundo. Esa es la realidad de la ficción y vemos su importancia en todas las culturas del mundo. Para la protagonista, la literatura la ayuda a escapar de su realidad, aunque sea por un momento, le da fuerza, comprensión y esperanza.

–¿En qué puede ayudar la literatura a acercarse a otras culturas?

–La literatura siempre ha sido un puente entre las culturas, una ventana a otros mundos. Nos permite ver la vida desde diferentes perspectivas. La lectura fortalece nuestra empatía, nuestra comprensión; además del placer que nos puede brindar, puede ampliar nuestros horizontes.

–¿Se está tomando más conciencia en Europa de la situación de los refugiados?

–Dentro de Europa existe una gran conciencia de la situación de los refugiados en el sentido de que aparece en las noticias con frecuencia. Lo que es importante es que recordemos que no son solo estadísticas, sino personas reales, vidas reales, familias afectadas.

–¿Le llevó mucha investigación este libro?

–Sí, por supuesto, sobre todo porque la novela se desarrolla entre 1960 y 1990. Me fascinaban las fotografías de cómo solía ser Afganistán, con sus tiendas de libros y discos, sus modas, la París de Asia, una imagen tan diferente a las que vemos ahora en las noticias.

–¿ Piensa seguir en el mundo literario? Tiene otra novela en mente?

–Sí, tengo muchas historias que me gustaría escribir. Mi segunda novela está casi terminada, y he comenzado a trabajar en un tercer libro. También escribo guiones cinematográficos y más adelante este año escribiré una obra de teatro.