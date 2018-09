Probablemente, la mejor película del estadounidense (que no inglés, aunque lo parezca) James Ivory sea su adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro Lo que queda del día. No solo por las interpretaciones perfectas de Anthony Hopkins, Emma Thompson, Christopher Reeve y Michael Lonsdale, sino por cómo imbrica un contexto político (el posible pacto entre británicos y nazis antes de la Segunda Guerra Mundial), uno social (la caída de la vieja aristocracia inglesa) y uno melodramático (la impasibilidad de un mayordomo que no cede siquiera a sus más fuertes sentimientos) para convertirlos en una sola cosa. La puesta en escena no es mera decoración: cada pasadizo, cada porcelana, cada gesto dice algo importante respecto de ese universo decadente que representan esa casa y ese hombre impasible, criado casi como esclavo de lujo. Imprescindible joya de los noventa, está disponible -en gran copia- en Netflix.