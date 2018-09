Hay que incorporar las necesidades de los jubilados a todas las agendas posibles, es prioridad. Para los movimientos populares constituye una cuestión central ya que somos testigos de lo que sufren nuestros mayores con una canasta básica que para ellos está, como mínimo en 3.000 pesos por encima de la general. Por eso planteamos su reivindicación real y no declamativa, lo hacemos junto con los centros de jubilados o cualquier institución que propicie la defensa de sus derechos. Ellos por historia, esfuerzo y sabiduría tienen todavía mucho que aportar al país. Es claro que las soluciones deben ser políticas y no meramente económicas. No alcanza con los análisis descriptivos que realizan el Gobierno y los especialistas de la economía, esos informes solo responden a la agenda de los mercados. No se pueden demorar las decisiones para aquellos que tratan de subsistir en la pobreza estructural, núcleo que hoy supera con holgura el 30%. Hemos solicitado a la Anses, desde la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, que por la grave situación que incluye devaluación, inflación y recesión, se apliquen urgentes medidas de emergencia. El Presidente confirmó que la pobreza va a aumentar y para los sectores de menores recursos eso significa ingresar en la indigencia, no poder satisfacer necesidades básicas. Las medidas anunciadas, como el refuerzo AUH en este mes y diciembre y el aumento de los planes de empleo, esto ya había sido comprometido en junio, y no alcanza. No queremos tener que lamentar más muertes de niños y heridos como la ocurrida, a consecuencia de un intento de saqueo a un supermercado, en la Provincia del Chaco. Mientras grandes sectores padecen grandes sufrimiento y desesperación, otros se enriquecen y lucran con el saqueo de nuestro país. Por eso hemos pedido el aumento del 100% en la AUH, mejora para los jubilados y pensionados, incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil a $ 20.000 y de los planenas que habitan el país. Somos testigos de que las promesas electorales del presidente Mauricio Macri caducaron hace tiempo, sobre todo en cuanto a "unir a los argentinos". Pese a todos nuestra convicción es que a la Argentina la conformamos todos, los marginados como los que gozan de un buen pasar.

* Secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita