Es casi una obviedad afirmar que habitamos un mundo sobrepasado de necesidades y escaso en recursos.

Sin embargo, en muchos rincones de nuestro Planeta se presentan ciertas paradojas como la del agua: algunos la usan con moderación y otros la derrochan porque asemeja a un torrente que nunca ha de quedar seco.

¿Seguirá el agua el derrotero del petróleo? No lo sabemos aunque algunos expertos en recursos naturales predicen que sí.

Así como el faltante o la magra producción suele subir el precio de un bien, en materia de empresas (sea militares, comerciales o de cualquier otra índole) la escasez de recursos obliga a ser cuidadoso y eficiente en su manejo.

Allá por el siglo V a.C. un filósofo y estratega militar chino llamado Sun Tzu delineó una serie de ideas que soportaron el paso de los años y de los nuevos conocimientos. Su magistral obra El arte de la guerra es un manual de vida cotidiana más que específicamente de contingencias militares.

Uno de sus primeros mandamientos reza que la mejor batalla es la que se gana sin utilizar una sola munición. ¿Una quimera, un ideal? Sea cual fuere el calificativo es un punto de referencia hacia el cual dirigirse.

La eficiencia está presente como un norte y en ajedrez pasa algo similar: si se monta un amplio operativo que precisa de muchos recursos, el beneficio a obtener tiene que ser al menos proporcional al costo que le insumió a ese bando.

Por otro lado, el gran estratega chino nos legó que si la campaña militar o una batalla puntual se hace muy prolongada entonces el consumo de recursos será excesivo, por ende, hay que reflexionar de manera previa sobre el tiempo estimado de la contienda. Para los memoriosos pensemos por caso en el infructuoso sitio por años de la ciudad soviética de Leningrado (hoy nuevamente San Petersburgo) por parte del ejército alemán en la década del 40.

En una partida de ajedrez llevar a modo lento el juego tiene sus riesgos ya que el exceso de maniobras desgasta la posición, puede tornar redundante al plan y llevar a una táctica que no tenga cambio de ritmo para acelerar en el momento preciso cuando una oportunidad diga presente.

El "voltejeo" (vocablo acuñado por el gran jugador danés Aarón Nimzovich y que grafica las distintas orientaciones que toma una navegación a vela hasta encontrar el sendero preciso que le otorga el mejor viento) como método de "parar la pelota", repensar plan y tácticas para finalmente introducir un cambio cualitativo es una herramienta útil en el tema de marras.

Avanzados los siglos, cual el comercio internacional y las economías crecieran a mayores escalas, sobre todo tras la revolución Industrial, podemos notar que ese fenómeno se trasladó al escenario bélico ya que las batallas pasaron a ser entre Estados, con ejércitos mucho más numerosos.

Planteada esa coyuntura, a fines del siglo XVIII, irrumpe en escena un general francés memorable que pondrá en vilo a toda Europa: Napoleón Bonaparte. Él llevó los combates a grandes escalas, armando divisiones, con un poder delegado en gente de su confianza que respondía a su plan pero que tenía cierta autonomía para decidir y ejecutar las tácticas que se necesitaren sobre el terreno del combate.

Discutido por los ingleses, venerado por buena parte de Europa continental Napoleón diagramó un esquema de ejército cual empresa en la que su figura era el CEO y algunos de sus subordinados los directores o gerentes de área.

Así como el ajedrez hipermoderno hacia 1920 revolucionó la forma de plantarse en el tablero en el inicio del juego, el proclamado emperador francés hizo lo propio un siglo antes con la disposición irregular de las formaciones de sus ejércitos, con sus ataques y repliegues que no eran necesariamente rectos, con su planes de espera, distracción (cual celada de apertura) y otros trucos que lo tornaron victorioso en innumerables oportunidades.

¿Habrán servido sus buenas nociones de ajedrez, reflejadas en correctas partidas, como base de sus pensamientos bélicos? Tenemos certeza de su brillantez mas no de si ella fue influida en mucho o poco por el juego de los trebejos.

Lo que sí podemos afirmar es que, viéndose con ventaja, con muchos territorios conquistados, el gran general galo fue por más y se olvidó de sus propias enseñanzas.

El territorio que se ocupa necesita de soldados, alimentos, transportes y muchos recursos más, lo que multiplicados por la gran cantidad de posesiones pueden conducir directamente de la victoria al fracaso. Así la campaña por Rusia entre otras fue un desastre y el gran estratega de la guerra fue poco a poco controlado y derrotado, principalmente por sus antagonistas ingleses.

Una empresa líder, en un segmento de cierto mercado, requiere analizar con cuidado sobre si le habrá de convenir una expansión de productos en otros segmentos. Ser el mejor en algo no implica serlo por siempre ni en cualquier otra área.

No hay momento más necesario para rodearse de gente que nos diga NO que cuando estamos en las buenas.

Nuevamente la palabra recursos merodea el núcleo central de toda esta cuestión. Una de las fases del ajedrez que más tiende al desarrollo de un pensamiento esquemático y cauteloso con los recursos disponibles es el final de la partida (cuando pocas piezas yacen en el tablero para cada uno de los bandos). La razón es sencilla: en la instancia de recursos escasos surge con nitidez quién es el que mejor los saber aprovechar.

En momentos de grandes caudales de dinero muchos de nosotros podríamos ser capaces de conducir la finanzas y el comercio hasta de una nación, ahora, cuando se llega a la situación contraria, pocos son los capacitados para planificar, ejecutar y triunfar en medio de la aridez económica.

Ergo, no nos quedemos en la posición actual, intentemos a cada paso mirar al menos una movida adelante, así los ciclos oscilantes de las economía no nos tomarán de imprevisto. No todo es, ni ha de ser soja por siempre.

*Abogado empresarial.

Maestro internacional de ajedrez